古巴能源危機．社論｜用中國方式踐行國際正義

5月27日，古巴外交部長羅德里格斯（Bruno Rodriguez），在聯合國安理會請求國際社會提供緊急援助。中國會為古巴提供六萬噸大米，也有能力做得更多。這不是一個和平的世界，更不是個正義的世界。霸權國家恃強淩弱，欺善怕惡，不單是對鄰國，甚至對遠在地球另一邊的國家耀武揚威。要讓這個世界變得更和諧，就要發展自己、幫助別人，為所有人創造一起追求幸福生活的起點。作為「人類命運共同體」的一員，我們不需要好勇鬥狠，但不能讓別人為所欲為，至少應該聯合起來幫扶弱勢。



強權極限施壓

古巴獨木難支

被美國欺負的國家當然不只古巴一個，但相對於已經找到自己方法應對美國的伊朗和委內瑞拉，當下的古巴確實岌岌可危，獨木難支。就在古巴外長公開對外求援之前一周，5月20日，美國司法部對古巴革命領袖勞爾卡斯特羅（Raul Castro）發起刑事訴訟，指控他在1996年的古巴流亡分子飛機被擊落事件中涉嫌謀殺和破壞飛機。國務卿魯比奧（Marco Rubio）隔天警告說，美國正密切關注並致力於改變古巴體制。根據美方官員的消息，特朗普政府已經開始制定針對古巴的軍事方案，五角大樓甚至耗費數月部署對古巴發動軍事打擊所需的部隊和武器裝備，目前還在持續向古巴周邊集結軍力，隨時採取軍事行動。

過去幾十年來，這種軍事威脅對古巴來說並不陌生；但和以往相比，特朗普政府更失控、更沒有底線、更有可能把口頭的軍事威脅轉化為實質的入侵行動。無可否認，古巴能在美國這個世界頭號霸權的威脅與封鎖下堅持幾十年不屈服，本身就創造了奇跡；但畢竟古巴只是小國，面對特朗普變本加厲的打擊和施壓，目前形勢極為兇險。在委內瑞拉的石油支援被切斷後，古巴就陷入了缺油、缺電、缺糧等多重危機，只能向國際社會公開求援。

中國呵斥強權

彰顯大國道義

5月27日，中國外交部長王毅在聯合國主持安理會高級別會議期間，約見古巴外長羅德里格斯。王毅說，此次會議主題是「維護聯合國憲章宗旨和原則、加強以聯合國為核心的國際體系」，反映了各方的共同訴求，得到廣泛響應支持；而若要實現這一目標，就應堅持尊重各國主權獨立，反對各種強權霸淩。王毅也明確表示，古巴人民團結一心，堅定維權，展現出反對外來封鎖干涉的堅定意志，贏得國際社會的尊重；中方將繼續為古巴主持公道、仗義執言，支持古巴人民的正義事業，助力古巴經濟民生的發展。

身為聯合國常任理事國的中國，在關鍵時刻挺身而出、呵斥強權，對古巴等正遭受美國霸淩的國家而言，意義非凡。中方的舉措不僅代表了中國在古巴問題的立場與態度，還為從根本上解決包括古巴問題在內的國際秩序失衡、叢林主義泛濫、大國恃強淩弱等公平缺失現象開出了解方。事實上，自古巴能源危機升級以來，中國一直為古巴提供支援。5月24日，古巴宣布已經收到中國援助的首批1.5萬噸大米，其餘4.5萬噸大米以及其他物資都將陸續運抵，相信可以惠及數百萬名古巴人民。除此之外，中國還為古巴提供了8,000萬美元（折合約5.4億元人民幣）的電力專項資金，用於電網修復和光伏電站建設。

解了燃眉之急

有力做得更多

古巴國家主席迪亞斯卡內爾（Miguel Díaz-Canel）感謝中國解了古巴的燃眉之急。有人會問，中國能否做得更多？我們當然有能力做得更多，包括團結更多全球南方國家，為古巴問題尋求更徹底的解決之道，為這個世界提供更多構建公平正義的路徑。而向古巴伸出更多援手，絕不是要與美國進行地緣政治鬥爭、爭奪話語權或勢力範圍，也不是因為中國和古巴都是社會主義國家，更不只是要體現「古中之間的特殊情誼」，而是對於作為一個負責任又有能力的全球大國、聯合國常任理事國和全球南方國家的自我價值與道義要求，是從人類道德與國際正義出發，對一個遭到強權霸淩的弱小國家進行最基本的人道幫扶。

不少人會質疑，委內瑞拉和伊朗都是中國的「盟友」，當美國對這兩個國家下手的時候，中國為什麼不像美國那樣為其聯盟提供軍事援助？西方同樣疑惑中國在俄烏衝突中的態度：連朝鮮都出兵幫助俄羅斯，中國為什麼不為俄羅斯提供武器？然而，對於中國來說，我們一直都在用自己的方式，提供我們所應該提供的最適時、最適勢、最適切的「幫助」。事實上，俄羅斯從與中國的貿易中所得到的支持，遠比一些飛機大炮管用。至於伊朗，即使面臨美國制裁，中國依然向其採購石油產品；而早前中國致力撮合伊朗和沙特阿拉伯緩和雙邊關係，便在此次伊朗反抗美以聯軍侵襲的戰事中起到難以言說的作用。

自身方式引領

不讓弱國掉隊

外界或許看不明白：「盟友」捱打，難道不是應該拔刀相助、用武力幫助他們抵禦霸權入侵？但中國人看得明白：任何公平正義，首先要靠自己爭取。兩百年來，我們就是用自己的方式，從一窮二白、任人宰割的頹垣敗瓦當中走了出來、站了起來。鴉片戰爭、聯軍入侵、抗日戰爭，有誰給過我們一桿槍？所以我們深知「自力更生」的道理，而當我們富起來、強起來，我們也致力於用自己的方式，為動盪的世界和不公的秩序提供示範和引領。

面對世界百年未遇大變局，既有風險，也有機遇，我們仍要審時度勢、積極有為地走好這條發展道路；而當看到全球的任何「隊友」落在後面，我們也會積極根據世界格局的變化，為它們提供力所能及的幫助。我們既不強出頭，也不會袖手旁觀。歷史告訴我們，變局之下步履蹣跚，我們更要如履薄冰。正如當年蘇東解體後，看似太平盛世，其實暗流湧動，結果導致中東、非洲、歐洲和西半球變得戰亂頻繁。那是因為世界的霸權邏輯並沒有因為蘇聯的解體而消失，反倒在美國獨大的情況下愈演愈烈。

窮則獨善其身

達則兼善天下

國家主席習近平在2017年倡議「構建人類命運共同體」，就是為了提醒大家，無論世界怎麼變，每個民族和每個國家的前途命運都緊緊相連、榮辱與共，沒有人可以獨善其身；既然如此，世界各國更應該超越意識形態和社會制度的差異，共同應對全球性的挑戰，促進世界和平、共同繁榮，而不是勾心鬥角尋求霸權，也不是透過武力解決問題。

「構建人類命運共同體」理念的文化核心，源於《孟子》的「窮則獨善其身，達則兼善天下」。習主席多次在國際演講當中引用此語，強調中國將會一心一意辦好自己的事，並將盡己所能為世界和平和發展作出自己的貢獻。習主席也常常引用「天下一家」、「天下為公」、「天下大同」等古語來闡釋中國獨特的精神世界，向向世界表明中華文明自古以來對於「和諧共生」的終極關懷。古語中的「天下」，就是今天的「世界」，所以我們看得見自己的角色，願意用合適的方法，與同道人一起扶着這個轉型的世界尋找全新的規律。

攜手中等強國

提供更多支援

以古巴問題為例，接下來，中國應該積極組織全球南方國家，包括一些中等強國，對古巴以及相類似的被霸淩情況，如伊朗、巴勒斯坦、黎巴嫩等，以「構建人類命運共同體」為號召，為這些國家提供更多的人道主義援助，包括糧食、能源、醫療器械和藥物等等物資。例如俄羅斯，理應對古巴提供有效的能源援助。如果局勢相對穩定，中國可以幫助這些國家投資農業、工業等領域，讓它們發展經濟、自力更生。

古語有云：「積力之所舉，則無不勝也；眾智之所為，則無不成也。」——歷史不是靜止的，人類則是推動它前進的動力來源。西方曾經是世界的掌舵者，但它除了引領人類生產力的極大發展，也同樣為人類帶來巨大的悲痛。中國走出了自己的強國之路，是時候為這個世界的走向作出更大的貢獻，為「構建人類命運共同體」提供更多的動能。