古巴經濟深陷困境　中國送大米援助　美國卻加大政治施壓

古巴經濟困境進一步惡化之際，古巴接收中國援助的首批1.5萬噸大米，與此同時，美國加大對古巴的政治施壓。



古巴國家主席迪亞斯-卡內爾（Miguel Diaz-Canel）5月24日在社交平台發文，宣布收到中國援助的首批1.5萬噸大米，並感謝中方在關鍵時刻提供緊急援助。

古巴國家主席迪亞斯-卡內爾（Miguel Diaz-Canel）2026年5月24日在社交平台發文，宣布收到中國援助的首批1.5萬噸大米，並感謝中方在關鍵時刻提供緊急援助。（網頁截圖）

迪亞斯-卡內爾寫道：「這一崇高的團結互助之舉，將惠及全國各省的數百萬消費者，同時也將惠及我們的醫療衞生和教育機構。」

他還表示，「關鍵時刻，真摯友誼與合作關係將我們團結在一起」。

《德國之聲》報道，美國總統特朗普领導的政府正持續加大對古巴的政治施壓。這一舉動主要受到佛羅里達州古巴裔強硬派人士的推動。數十年來，這些強硬派人士一直呼籲美國在古巴策動政權更迭。

然而，推翻迪亞斯-卡內爾（Diaz-Canel）政權，恐怕不會像今年1月針對委內瑞拉馬杜羅政權的行動那樣順利，其主要原因之一在於缺乏顯而易見的替代人選。

此外，與委內瑞拉軍隊相比，古巴軍隊是一支凝聚力更強、意識形態根基更深的戰鬥力量，因此也更有可能抵禦外部干涉。