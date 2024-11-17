人死後身體變化揭秘「失禁發臭」見證活體變遺體　5個階段極殘酷

國際知名臨終關懷護理師朱莉（Julie）曾在加護病房工作，親眼目睹許多病患離世的過程的她，致力於消除人們對死亡的恐懼和誤解。近日她在YouTube頻道上發布教育影片，分享人體在死後發生的5階段變化，在網路上爆紅，吸引超過58萬人觀看。包括在死亡後的瞬間可能會出現失禁，到了4至10天將進入「腐敗」階段，開始發臭。



根據《每日郵報》報導，朱莉在YouTube上詳細解釋了人死後的幾分鐘、幾小時和幾天內會發生的事情。讓人理解生命臨終的過程，並減少對死亡的畏懼。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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死亡後立即發生的變化

朱莉表示，在死亡後的瞬間，身體會完全放鬆。由於身體變得非常放鬆，剛去世的人可能會小便、大便或經由鼻子、嘴巴、耳朵或眼睛流出體液。



這也是自體溶解（autolysis）階段開始的時候，酵素開始分解缺氧的組織。接下來，體溫開始下降，每個人的身體反應都不同，有些人會立即體溫下降，而其他人可能要在死後1、2個小時才開始降溫，這被稱為屍冷（algor mortis）階段。人的體溫通常以每小時下降1.5度的速度「腐爛」。

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死後幾小時內的變化

隨著屍體逐漸冷卻，血液會開始向下匯集。朱莉指出：「重力將血液拉下來。所以死者的背部皮膚最終會呈現紫色或更深的顏色，稱為屍斑。」死後1、2小時也是屍僵（rigor mortis）開始的時候，並持續大約24小時。



屍僵是人死後肌肉僵硬的現象，這是由於身體的新陳代謝停止，人體肌肉缺乏三磷酸腺苷（ATP），導致肌肉永久收縮和身體僵硬。屍僵首先出現在小肌肉上，如眼睛和面部，然後蔓延到頸部、軀幹、身體、手、指尖和腳趾。

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死後24至36小時的變化

在人死後大約1天到1天半的時間裡，屍僵消退，身體又開始變得鬆弛。



朱莉表示，這個時候，屍體通常已經在太平間，工作人員會按照家屬的要求準備遺體，無論是土葬還是火葬。24小時過後，也是身體溫度完全降至與環境溫度相同的時候。

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死後4至10天的變化

4至10天會進入「腐敗」階段，在這個階段，身體會釋放出氣體，導致異味和皮膚進一步變色。在腐敗過程中，複雜的身體過程停止，體內細菌的微妙平衡被打亂。



然後，細菌開始分解組織，導致身體膨脹，並最終轉移到肝臟、脾臟、心臟和大腦。身體開始排出甲烷和氨等氣體，散發出惡臭。

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死後10至20天的變化

黑色腐敗（Black Putrefaction）發生在死亡10至20天後，暴露的屍體變黑，進一步膨脹並釋放體液和更多氣味。



茱莉表示：「這是身體真正自然分解的部分，也是我們在沒有太平間等設施之前，人們自然死亡和身體腐爛的方式，所以這是一個非常正常的過程。」但人們通常不會接觸到這個過程。

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