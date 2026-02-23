航天科研人員留學被策反　出賣中國航天核心情報　間諜罪成囚7年

2月23日，央視《法治在線》披露一宗航天科研人員留學被策反的案件。中國某科研院所重要涉密人員趙學軍，2009年赴國外留學期間，被境外間諜以學術讚賞、燒烤宴請和金錢誘惑等手段收賣。回國後，趙學軍利用職務之便大量搜集中國航天核心情報後傳遞至境外，並收取數十萬元間諜經費。2022年8月，趙學軍因間諜罪成獲刑7年。



趙學軍是中國某科研院所的科研人員，屬於重要涉密人員，2009年赴西方某國留學，剛到埗就被當地一名外籍男子盯上。

北京市國家安全局幹警介紹，對方多次稱讚趙學軍，比較讚賞他的學識，兩人結識後，對方更是多次以項目賺錢為由請趙學軍吃燒烤，雙方增進感情。

趙學軍到國外留學時被策反。（法治在線）

在科研院所，趙學軍一直覺得其專業才能未得到充分的重視，但他剛到國外人生地不熟，不僅受到對方的熱情宴請，自己的專業學識還被對方大加讚賞，趙學軍的自尊心得到極大滿足，雙方的所謂友誼也在一次次的接觸中逐漸升溫。

趙學軍稱，對方聲稱是替情報部門工作，自己比較符合對方的需求，希望他能夠成為其中一員，每個月可獲1000美元，做得好、有出色的報告，還可以再加800美元。

回國後，趙學軍利用在科研院所工作的便利條件，大量搜集中國航天領域核心要害情報，並使用境外間諜情報機關提供的專業間諜器材將情報提供給對方，期間收取數十萬元的間諜經費。

趙學軍因間諜罪成獲刑7年。（法治在線）

趙學軍稱自己貪圖小利，「把自己的保密身份給忘了，我接受懲罰是我自己應該的」。（法治在線）

趙學軍表示，「無事獻殷勤，非奸即盜，請我吃飯又沒安好心，我還樂呵跟人家吃去，我對自己沒有原則，貪圖小利，把自己的保密身份給忘了，人家是有備而來，是有目的的，我接受懲罰是我自己應該的」。

2019年6月，國家安全機關對趙學軍採取強制措施。2022年8月，趙學軍因間諜罪被判處有期徒刑7年，剝奪政治權利3年，沒收個人財產20萬元。