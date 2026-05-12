美國國家科學委員會遭特朗普解散　科學家警告損害抗衡中國能力

超過2000名美國科學家聯名致信美國國會說，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府上月解散整個國家科學委員會（National Science Board，簡稱 NSB），損害了美國抗衡中國等競爭對手的能力。



路透社報道，美國國家科學委員會是美國國家科學基金會（NSF）的法定治理機構，由25名獲美國總統任命的專家組成，任期六年。負責制定NSF政策、批准重大科研資助，並就科學與工程政策向總統和國會提供建議。

美國國家科學委員會（National Science Board，簡稱 NSB）。（NSB）

美國國家科學委員會全體成員被特朗普政府解職的消息上月曝光，引發學界對美國科研獨立性的擔憂。

這個獨立委員會成立於1950年，旨在指導國家科學基金會的運作，並就科學和工程政策向美國總統和國會提供建議。

2000多名科學家在公開信中呼籲國會恢復國家科學委員會成員的職務。信中稱白宮這一行動「突然」，並表示科學家們對白宮的舉措「深感失望」。

他們說，解散國家科學委員會「加劇了對美國開展基礎研究和應用研究能力的擔憂，以及在全球保持競爭力的嚴峻挑戰，尤其考慮到中國目前在研發方面的投入已經超過美國。」

特朗普在第二個任期內加大施壓獨立機構。政治專家指特朗普政府正試圖通過安插親信擔任領導職務，清除獨立和批判聲音來重塑這些機構。

2026年5月8日，美國華盛頓特區，圖為特朗普在白宮玫瑰園發表講話。（Reuters）

信中說：「此次解散這個重要的國家諮詢機構，只是本屆政府採取的眾多此類舉措之一，這些行動剝奪了我們政府在科學、醫療保健、技術等領域獲得獨立、非政治性、監督和專家建議的機會。」

一名白宮官員說，國會在國家科學委員會成立時賦予它的權力可能需要更新。這名白宮官員在國家科學委員會解散時說，國家科學基金會的工作「仍在繼續，未受影響。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

