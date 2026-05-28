特朗普總統第二任期重塑美國內政外交　學者：影響或延續50年

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在第二任期回歸現實主義外交，不僅衝擊美國的同盟體系、加快多極化格局發展與國際秩序轉型，也推動了中國的崛起。儘管他的任期還有三年，但所留下的外交遺產，影響或將延續30年到50年。



復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯，星期二（5月26日）在復旦大學美國研究中心的一場報告會上，提出上述觀點。他兩周前也受邀出席了歡迎特朗普訪華的宴會。

吳心伯指出，特朗普尤其在第二任期致力重塑美國的內政外交，很多方面是在顛覆二戰後「小羅斯福時代」確立的當代美國外交基調，其外交遺產體現在五個方面的變化。

首先是回歸現實主義外交。他指出，美國在二戰後承擔保衛「大西方」的義務，並在冷戰結束後承擔了領導全球的義務。但特朗普時期出現兩個變化：一是重新匹配美國的力量和外交目標，減少對歐洲的義務；二是淡化意識形態，改以經濟利益為中心。

吳心伯認為，未來美國領導人可能會有所調整，強化與歐洲的關係，但歐洲已經決定要適應新的形勢。在意識形態上，美國建制派上台後也有可能重新舉起意識形態大旗，但效果會大打折扣。

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其次是對同盟體系的衝擊。美國同盟體系的核心是跨大西洋夥伴關係，但特朗普越來越將歐洲視為「負債而非資產」，美歐關係因此最先破裂。

他認為，美歐關係可能會在特朗普任期結束後有一定回調，但也「回不到過去」。一方面歐洲對美國的信心已經不在，另一方面隨着歐洲推進防務能力建設，軍工產業也成為歐洲新的經濟增長動力。

第三與第四個變化分別是美國在國際組織中的影響力下降，以及國際領導力衰退。後者體現為美國提出國際倡議的能力、落實國際議程的行動力，以及國際公信力的全面衰退。

吳心伯研判，未來美國對國際組織的態度或有變化，其國際領導力也可能相應調整出現一定改善，但同樣「回不到過去」：「當領導力真空出現的時候，就會有其他力量去試圖填補。」

第五個變化是特朗普外交加快了多極化格局的發展和國際秩序轉型。吳心伯指出，特朗普第二任期與第一任期一個主要不同，是他承認世界多極化的現實。目前特朗普認為，多極至少包括三個力量中心：美國、中國和俄羅斯。

吳心伯說，特朗普也「毫不隱晦地承認、肯定、讚揚中國的發展和治理成就」，這與過往美國領導人大不相同，意味着全球發展和治理模式進入一個多元化時代。

與此同時，國際夥伴關係也變得多元化。許多國家在二戰後將美國作為主要的外交和安全夥伴；但如今美國正逐漸成為許多國家的「重要夥伴之一」，而不是「唯一重要的夥伴」。

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另外，特朗普外交也推動了世界的碎片化。吳心伯說：「世界不是走向一極，也不是兩大陣營，而是分化為很多組合，組合間再開展多向度的合作。」

最後，他認為特朗普外交客觀上也推動了中國崛起，包括促進中國技術的自主創新、擴大中國的國際空間，以及提升中國的國際影響力等等。

吳心伯說，特朗普在美國建國250周年的節點上重塑外交政策，以適應國力進一步衰落、國內對國際責任的認識進一步分裂，以及國際社會對美國公信力和領導力越來越表示懷疑的趨勢。

他說：「特朗普第二任期接下來還有三年時間，但是他留下的外交遺產，影響可能會是30年到50年。」

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】

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