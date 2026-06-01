劍指未來美軍部署　特朗普家族關聯軍工企業派人形機械人赴烏戰場

據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）5月30日報道，總部位於美國三藩市的機械人初創公司Foundation Future Industries計劃今年向烏克蘭發送升級版人形機械人，以持續進行軍事用途測試。



該公司與特朗普家族存在關聯，報道稱，Foundation近期邀請了特朗普的次子埃里克（Eric Trump）擔任首席戰略顧問。

總部位於美國三藩市的機械人初創公司Foundation Future Industries計劃今年向烏克蘭發送升級版人形機械人。（Foundation官網）

Foundation的人形機械人聚焦於軍事和工業領域，而非家務勞動和服務業。其行政總裁帕塔克（Sankaet Pathak）稱，這家公司的核心理念是所謂「人形機械人需要用於應對人類最大的挑戰」。

美初創企業擬派升級版軍用機械人赴烏▼▼▼

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今年早前，Foundation的兩台幻影MK-1已被部署至烏克蘭，該公司計劃今年內繼續向烏克蘭發送升級版，帕塔克稱它將具備「超人能力」，有效載荷是此前版本的兩倍。

Foundation預計，其在烏克蘭的測試將為未來與美國軍方的合作提供參考。該公司目前已獲得美國軍方總額2400萬美元的研究合同，涉及陸軍、海軍和空軍的檢查、物流及武器操作等可行性測試。

Foundation行政總裁帕塔克稱MK-1升級版將具備「超人能力」。（X@Sankaet）

帕塔克稱，與政府官員的對話已從研究轉向如何擴大機械人的使用規模。

目標是在未來12到18個月內，讓Foundation的技術部署到美國軍隊，並在必要時部署到衝突前線。

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