美國童工從屠宰場到快餐店無處不在　保護措施卻「買少見少」

英國《衛報》近日刊發長篇調查報道指出，過去10年間，美國非法僱傭童工的案件數量增長了五倍。面對童工用工亂象激增，美國多地共和黨人仍在繼續推動立法，削弱對18歲以下勞動者的保護措施。



2026年，美國內布拉斯加州、印第安納州和西維珍尼亞州的共和黨人，成功通過相關法案。與此同時，2025年，美國聯邦勞動執法數量更是斷崖式下跌了97%。

美國童工保護，正持續倒退，走向危險的「下坡路」。

立法大幅倒退 「廉價勞動力」取代青少年保護

《衛報》調查發現，自2021年以來，全美已有30個州提出削弱童工保護的立法，其中17個州已正式實施倒退措施。在佛羅里達州、密蘇里州和維珍尼亞州，類似立法仍在醞釀。

經濟政策研究所（EPI）分析師馬斯特（Nina Mast）發出警告：「他們不僅想削弱州級標準，還有一個更廣泛的目標，那就是侵蝕聯邦標準。」她指出，這一策略在右翼智庫傳統基金會制定的「2025計劃」中，已有明確闡述。

馬斯特說：「如果聯邦標準被侵蝕，那麼，就沒有任何制度能保護未成年人免於從事危險工作、遭受剝削性條件、過度排班等各類違規行為。而這些問題，我們已經在全美各地看到了。」

2026年2月，內布拉斯加州共和黨州長皮倫（Jim Pillen）簽署法案，將14歲和15歲勞動者的最低工資從每小時15美元降至13.5美元，並從2030年起，將加薪幅度限制在每年1.5%。

圖為美國華盛頓沃登一個農場的工人看着薯仔運入倉庫。（Getty Images）

該州參議員亨特（Megan Hunt）投票反對該法案時直言：「這項法案為年輕勞動者創設了全新的『剝削性工資』。」

西維珍尼亞州通過了HB4005號法案，取消18歲以下勞動者的危險職業清單。該州預算與政策中心（West Virginia Center on Budget and Policy）高級政策外聯主任迪斯特凡諾（Seth DiStefano）表示：「這大概是我見過的該州最重大的童工法倒退。」

迪斯特凡諾總結道：「他們追求的是廉價勞動力，這本質上是一項廉價勞動力法案。之所以發生這種情況，是因為西維珍尼亞州製造商協會及其成員，希望支付更少的工資。」

圖為1909年美國佐治亞州紡織廠的童工，因身形太瘦小，不得不攀爬至機器上更換破裂的紗錠。（Library of Congress）

執法體系崩塌 機構裁撤疊加罰款失效

童工用工亂象持續蔓延之際，美國聯邦執法力度遭遇斷崖式萎縮。

美國otherwords網站刊文指出，Good Jobs First組織的分析顯示，2025年美國各類工作場所違規案件的執法數量下降了97%。

童工聯盟的審查發現，2025年初到2026年初，美國勞工部僅發布了兩篇關於童工執法的新聞稿，而在此前兩年，這一數字是每月兩篇。

報道指出，2015年至2023年間，美國童工違法案件已激增283%。otherwords網站評論稱，這形成了一場「完美風暴」，使年輕勞動者面臨極度危險的處境。報道指出：「這不是官僚疏忽，而是對勞動者保護制度的系統性摧毀」。

2025年春季，美國政府確定關閉勞工部工資與工時司（Wage and Hour Division）的21個地方辦公室，並大幅裁減執法人員。早在本輪精簡舉措落地前，該部門監管資源已然捉襟見肘。平均每20.2萬名工人，僅配備1名執法檢查員。

美國眾議院教育與勞動力委員會成員警告稱，這些削減「等於向僱主發出公開邀請，讓他們無視工作場所危害、安排兒童在肉類加工廠或其他危險工地值夜班，而無需擔心任何問責」。

美國地方層面執法，同樣形同虛設。在艾奧瓦州，2024年，調查人員僅進行了77宗童工調查。在一宗17歲少年在工作中被碾壓致死的案件中，調查人員僅開出總額36,350美元的罰款。

加州農業核心地帶，更堪稱監管真空。調查發現，年輕工人接觸有毒農藥，工資低於最低工資標準。八年內，州官員僅發出27項童工違法傳票，超過90%的罰款從未被收繳。

2024年5月30日，美國伊利諾伊州索莫諾克（Somonauk），數台大豆種植設備被擺放在當地的大豆農場。（Reuters）

血與淚的現實 童工用工亂象愈加泛濫

立法鬆綁與執法崩塌的直接後果，是美國未成年人的工作環境越來越危險，付出的代價越來越沉重。

美媒報道的案例顯示，在馬爾雅克家禽公司的屠宰場，多名未成年人被發現在屠宰線上從事家禽去骨和切割的危險工作。

此前，一名16歲少年在密西西比州一家工廠死亡，這是兩年多時間裏，該工廠第二宗員工死亡事件。面對指控，涉事企業僅稱，這些工人「提供了顯示他們年滿18歲的文件」。

美國最大食品安全衛生服務商「包裝衛生服務公司」曾僱用至少102名童工，在全美8個州13家肉類加工廠通宵從事危險清潔工作。孩子們使用危險化學品清潔設備，其中一名13歲兒童被清潔劑嚴重燒傷。

負責調查該案的勞工部官員魯曼（Jessica Looman）說：「該公司違反法律僱用童工的行為是系統性的，肉類加工廠本不應該僱用童工，但是僱主卻絲毫沒有承擔起這方面的責任。」

童工問題，也滲透進美國社會的日常消費場景。2022年，賓夕法尼亞州多家快餐店因101名兒童超時工作被查處。2023年，肯塔基州的快餐門店，也被曝出有2名10歲兒童無償工作到凌晨2點。

圖為2024年10月20日，特朗普在賓夕法尼亞州費城（Philadelphia）拉票期間，於一家麥當勞炸薯條宣傳。（Reuters）

肯塔基州路易斯維爾工資和工時部門地區主管卡倫直言：「在任何情況下，讓一個10歲的孩子在快餐廚房裏圍着熱烤架、烤箱和油炸鍋工作，都是不對的。」

與此同時，美國印第安納州2026年3月簽署法案，取消對18歲以下勞工的統一追蹤系統。童工聯盟（Child Labor Coalition）協調員馬基（Reid Maki）表示：「印第安納州決定不再追蹤青少年勞動者，這將使童工執法工作變得更加困難。」

本文獲《中新社》授權轉載

