麥當勞魚柳包由誰發明？原是為天主教徒開售　員工揭「暗黑真相」

麥當勞的魚柳包（Filet-O-Fish）是誰發明的？



外媒指出60年代因應大多數天主教徒於星期五不吃肉的宗教習慣，由麥當勞一名加盟商格倫（Lou Groen）於1962年在辛辛那提（Cincinnati）推出，成功挽救以天主教顧客為主的分店營運。

近年來，部分麥當勞員工指出，部分門市的魚柳包因預先製作，導致新鮮度不一，消費者若想品嚐最新鮮的魚柳包，可主動要求現點現做，僅需多等約五分鐘。

魚柳包新鮮度取決於門市銷量

根據《The Daily Meal》報道，魚柳包最初採用大西洋鱈魚，後改為阿拉斯加鱈魚排，且為確保品質一致，特地製作成方形。

不過，部分門市因魚柳包點餐率較低，導致漢堡預先製作後長時間置於保溫箱中，影響口感與新鮮度。有員工在Reddit討論區表示：「魚排除非是齋戒期，不然點的不多，通常在交接時製作，一直賣到售完。」更直言：

我值班時會要求丟掉，但我不是每天值班，舊的魚排還是經常被賣出。

對於消費者擔憂魚柳包不新鮮的問題，亦有員工補充，「我們店魚排賣得很快，忙碌時不到10分鐘就賣完。」另一位網友也指出：

我們鎮上的麥當勞魚排銷量甚至比其他品項還高！

因此，新鮮度實際取決於不同門市的銷售情況。若想確保拿到現做的魚柳包，員工建議可主動要求現點現做，大約只需多等五分鐘。

除了要求現做，消費者還可依個人口味客製化魚柳包。例如更換成巨無霸醬、加酸青瓜與芥末醬、去除芝士、加量芝士、增加魚排、添加生菜與番茄等，甚至可比照歐洲的Royal-O-Fish，改用切達起司與小黃瓜片，打造專屬風味，滿足個人需求。

