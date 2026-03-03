麥當勞CEO試食新漢堡　動作生硬被嘲「似未吃過麥記」｜有片

麥當勞（McDonald's）行政總裁坎普欽斯基（Chris Kempczinski）3月2日在網上發布一段親自試吃新推出巨無霸Big Arch漢堡（又名霸牛堡）的影片，沒想到被指動作生硬像機械人，遭到部份網民嘲笑。



「我的天哪，這漢堡真大，我甚至不知道如何咬下，裡面的東西實在太多了」， 坎普欽斯基舉起漢堡包說。

這位麥當勞高層將漢堡描述為「兩塊四分之一磅的肉餅配上美味的巨無霸醬，還有一些生菜、洋蔥和醃黃瓜」。

坎普欽斯基嘗了一小口說：「真好吃，對於一個Big Arch來說，這可是一大口」。他還補充說這款漢堡有鮮明的麥當勞特色並稱其為美味的「產品」。

但部份網民很快嘲諷這段影片，認為坎普欽斯基僵硬的表達方式看起來像個機械人，「這是我看過咬最小的一口」，更有網友評論道「他肯定沒吃過麥當勞」。

另一位網友諷刺：「這是我看過最不自然的」。有些人表示坎普欽斯基這段影片像擺拍，不夠自然，其中，有網友發一張漫畫顯示一個卡通人物吐出漢堡，暗示坎普欽斯基吃這個漢堡時並不自在。

2026年3月2日，麥當勞行政總裁坎普欽斯基（Chris Kempczinski）分享自己試吃巨無霸漢堡的影片，遭到網民的諷刺式評論（Instagram評論區截圖）

坎普欽斯基在影片結尾告訴觀眾：「我要去吃剩下的午餐了，但有機會一定要嘗嘗這款巨型漢堡」。

據英媒報道，這款漢堡售價在7.59美元至9美元（約59至70港元）以上不等。一份包含薯條和飲料的套餐預計至少要11美元（約85港元），有些地方的售價超過13美元（約101港元）。

這款新產品此前已在葡萄牙、德國和加拿大試售 ，3月3日（周二）也在美國推出。