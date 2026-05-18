麥當勞「人肉微波爐」製口水薯條 女職員面臨刑事指控｜有片
撰文：洪怡霖
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美國麻省南橋市（Southbridge）一名麥當勞女員工，因一段將薯條塞入口中再放回盒子的影片遭解僱。當地警方5月17日表示，她將面臨刑事指控。
當地傳媒報道，涉事女子周一（5月18日）在達德利地區法院被正式起訴。警方未說明是何種具體指控。
事發於南橋市一間麥當勞餐廳廚房內，網上流傳的影片顯示，該名女職員抓取一把薯條塞進嘴裏，隨後放回準備提供給顧客的盒子中，並對着鏡頭說：「你今天想要薯條，對吧？」她的同事則在一旁笑着。
南橋市警方指，案件仍在調查中，調查人員與衞生委員會官員正調查此事，他們目前正努力確認這些食物是否最終被提供給顧客，並找出任何可能受影響的人。
麥當勞業主Spadea & Balducci Family發表聯合聲明，稱該兩名員工已遭解僱，其行為不代表組織的食品安全標準或價值觀，他們正積極與地方當局及當地衞生部門合作，而衞生部門並未發現任何公共衞生問題或違規行為。
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