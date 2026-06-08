英媒：美國擬向毛里求斯洽購查戈斯群島

英國《每日電訊報》（The Telegraph）6月7日報道，美國白宮正考慮從毛里求斯（Mauritius）購買查戈斯群島（Chagos Islands）。報道稱，美國官員已起草一項提案，計劃繞過英國、自行與毛里求斯協商。



2026年6月5日，美國總統特朗普（Donald Trump）出席在威斯康辛州卡斯特農場舉行的活動。（Reuters）

路透社報道，根據《每日電訊報》說法，該計劃是白宮正在起草的幾個選項之一，以確保美國對查戈斯群島空軍基地的控制權。報道又稱，白宮一直就查戈斯群島的問題與唐寧街討論。

媒體此前報道，英國在2025年5月的協議中將查戈斯群島的主權移交給毛里求斯，同時透過一份為期99年的租約，保留查戈斯群島最大島嶼 —— 迪戈加西亞島（Diego Garcia）一處空軍基地的控制權，該基地由英美共同運營。

這張攝於2000年1月1日的照片中，可以看見查戈斯群島中的迪戈加西亞島（Diego Garcia）。（Getty）

今年2月，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）批評，該協議是一個「大錯誤」。由於特朗普反對，英國政府於今年4月正式宣布，「無限期擱置」將查戈斯群島主權移交毛里裘斯的協議。