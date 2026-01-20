英國向毛里求斯移交查戈斯群島主權　特朗普：極其軟弱、愚蠢行為

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月20日（周二）表示，英國將查戈斯群島（Chagos Islands）主權歸還給毛里求斯（Mauritius）的協議是「徹頭徹尾的軟弱行為」，並稱此舉是「（美國）為何必須取得格陵蘭的又一個、也是一長串國家安全理由之一」。



路透社報道，英國和毛里求斯2025年5月達成協議，將查戈斯群島的主權移交給毛里求斯，同時允許英國以長期租賃的方式繼續控制島上一處空軍基地。該基地位於查戈斯群島中的迪戈加西亞島（Diego Garcia），由美軍和英軍共同運營。

查戈斯群島：圖為迪戈加西亞島（Diego Garcia）的航拍照片。（Reuters）

美國曾在去年5月對簽署的協議表示歡迎，然而特朗普周二卻在Truth Social平台發文稱，「令人震驚的是，我們『傑出的』北約盟友英國，目前正計劃將迪戈加西亞島——美國一個至關重要的軍事基地所在地——拱手讓給毛里求斯，且沒有給出任何理由。」

特朗普亦稱，「英國拱手讓出如此重要的土地，是極為愚蠢的行為。中國和俄羅斯已經注意到這項徹底的軟弱之舉。」

2025年7月28日，英國格拉斯哥，圖為特朗普與施紀賢登機前往蘇格蘭。（Getty）

對於特朗普的指控，英國政府發聲明回應，稱英國永遠不會在國家安全上妥協，指法院的決定損害英國在查戈斯群島的立場，亦可能導致英美兩國將來在迪戈加西亞島基地的運作。

聲明強調，英國與毛里求斯的協議確保英美在迪戈加西亞島基地長期運作，並制定強而有存的條款，保持基地的獨特作戰能力不受影響，將威脅拒於門外。