解放軍改圖諷日本自衛隊好戰　斥其背叛戰後和平憲法精神

日本陸上自衛隊4月底在社交網站發布新標誌設計，引起廣泛批評，最終將新標誌下架。中國人民解放軍新聞傳播平台「中國軍號」（China Military Bugle）5月7日在社交媒體X上發布該標誌改圖，添加士兵亡靈，在骷髏頭上加作戰帽，並配文批評「日本自衛隊暴露出日益好戰的心態，本質上是對日本戰後和平憲法精神的背叛」。



日本陸上自衛隊第1普通科連隊旗下第4中隊，4月29日透過社交平台X公開新標誌，但迅速引發不少批評聲音。（X圖片）

日本發布的標誌是由人工智能（AI）生成，其設計由一頭身穿軍裝的大象手持步槍，身掛骷髏頭，眼睛發出刺眼的藍色光芒。日媒報道稱，該設計旨在「鼓舞士氣，增強士兵的歸屬感」。

中國軍號指，該標誌主角戴著「象徵死亡的全副武裝」，至少表明在向人工智能輸入指令時注入了「侵略性和破壞性的語義內容」，是日本自衛隊放棄其「純粹防禦式政策」原則的又一具體表現。

日方標誌因備受爭議，被大量網民批評「好戰」、「風格失當」、「缺乏對犧牲者尊重」等等，現已停用。