日本防衛省訂單額激增　中方：全世界愛好和平的人民都應高度警惕

日本防衛省訂單在過去5年內增至三倍，對此中國外交部發言人毛寧在5月29日的例行記者會表示，本該用於改善民生的政府預算被用於軍事訂單，這與日本自詡的和平國家形象背道而馳，全世界愛好和平的人民都應高度警惕。



當日，有記者提問：據報道，日本政府近日公布的資料顯示，受日本強化防衛能力方針的影響，防衛省的訂單額在過去5年內增至3倍，佔到2025年度政府公共需求訂單的一半。這一數據格外引人注目。報道還指出，地對空導彈、飛機等武器裝備訂單增加推高了訂單總額。請問中方對此有何評論?

毛寧回應，中方高度關注有關報道。日本軍工複合體被重新啟動並迅速崛起，是日本加速再軍事化的又一重大動向，引發日本國內和國際社會的廣泛擔憂。

她又表示，歷史上日本軍工複合體曾深度嵌入日本經濟，綁架國家決策，支撐戰爭機器運轉，是日本軍事野心膨脹、全面走向軍國主義侵略擴張道路的重要幕後推手。正是鑒於上述歷史教訓，《開羅宣言》《波茨坦公告》和《日本投降書》等一系列具有充分國際法效力的文件明確規定，日本應完全解除武裝，不得維持能使其重新武裝的產業。

2026年5月29日，中國外交部發言人毛寧主持例行記者會。（中國外交部）

毛寧提到，如今日本政府卻通過財政加碼、制度扶持、解禁出口，不斷給軍工產業鬆綁輸血，日本政府高官在國際上大肆推銷軍火武器，企圖把軍工產業打造為國家經濟支柱。這與日本自詡的和平國家形象背道而馳。

「本該用於改善民生的政府預算被用於軍事訂單，本該製造家電的生產線造出殺傷性武器。日本是否要重蹈歷史覆轍，走軍國主義擴張的老路？」毛寧提醒，包括日本民眾在內的全世界愛好和平的人民都應該高度警惕。