美國將阿里巴巴及百度等列入中國涉軍企業名單　公布後不久即撤回

路透社報道，根據美國2月13日發布的聯邦公報，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府將阿里巴巴（Alibaba）及百度等其他一些公司列入涉嫌協助中國軍方的公司名單，另外把12家公司從名單移除，包括長江存儲（Yangtze Memory Technologies）等，惟這份最新版本的名單在公布後不久即被撤回。



路透社13日較早前已引述兩名知情人士指，美國最快會在13日把阿里巴巴等一系列公司列入美方的「中國涉軍企業」名單，即指控它們協助中國軍方。

該名單為美國國防部的1260H清單，報道稱，這份名單並不代表正式對該些中國公司實施制裁，但會向美國政府機構的供應商傳達美國軍方對這些公司的「看法」。

阿里巴巴在北京的辦公室 (REUTERS)

外媒2025年11月已曾傳出阿里巴巴、百度等中企可能會遭列入1260H清單的消息，阿里巴巴當時回應稱，將阿里巴巴列入第1260H條清單的提議毫無依據，阿里巴巴並非中國軍工企業，也未參與任何軍民融合戰略。

該集團進一步指，阿里巴巴的業務與美國軍事採購無關，即使列入第1260H條清單，也不會影響在美國乃至全球正常開展業務。