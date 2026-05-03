中國企業涉伊朗石油交易遭美國制裁 商務部發布禁令阻斷
撰文：官祿倡
出版：更新：
美國財政部4月24日對包括中國煉油廠恆力石化（大連）在內的多間中國實體實施制裁，指控這些實體購買伊朗石油，幫助伊朗規避美國制裁。中國商務部5月2日發布禁令，規定不得承認、不得執行、不得遵守美國對中國企業的制裁措施。
中國商務部公告指出，2025年以來，美國根據其制裁其他國家的行政令，以參與伊朗石油交易為由，將恆力石化（大連）煉化有限公司、山東壽光魯清石化有限公司、山東金誠石化集團有限公司、河北鑫海化工集團有限公司、山東勝星化工有限公司等中國企業列入「特別指定國民清單」（SDN清單）、實施凍結資產和禁止交易等制裁措施，不當禁止或限制中國企業與第三國（地區）及其公民、法人或其他組織開展正常的經貿及相關活動，違反國際法和國際關係基本準則。
為維護國家主權、安全、發展利益，保護中國公民、法人或其他組織的合法權益，根據《阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法》和有關工作機制評估結果，商務部發布禁令，規定不得承認、不得執行、不得遵守美國對上述5家中國企業的制裁措施。
中國政府一貫反對缺乏聯合國授權和國際法依據的單邊制裁。此次發布禁令，是依法實施《阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法》的具體行動，不影響中方承擔和履行國際義務，也不影響中國依法保護外商投資企業的合法權益。商務部將繼續密切跟蹤有關國家法律與措施不當域外適用的情況，如存在《阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法》規定的情形，將依法開展相關工作。
霍爾木茲海峽被封 一艘美國制裁中國油輪駛出波斯灣後又遭勸返貝森特警告2家中國銀行：若處理伊朗資金石油交易將面臨次級制裁美國制裁購買大量伊朗石油中國煉油廠 駐美使館反對無端打壓黃仁勳倡中美合作：晶片並非濃縮鈾 對話是最穩妥方式