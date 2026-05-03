中國企業涉伊朗石油交易遭美國制裁　商務部發布禁令阻斷

美國財政部4月24日對包括中國煉油廠恆力石化（大連）在內的多間中國實體實施制裁，指控這些實體購買伊朗石油，幫助伊朗規避美國制裁。中國商務部5月2日發布禁令，規定不得承認、不得執行、不得遵守美國對中國企業的制裁措施。



中國商務部公告指出，2025年以來，美國根據其制裁其他國家的行政令，以參與伊朗石油交易為由，將恆力石化（大連）煉化有限公司、山東壽光魯清石化有限公司、山東金誠石化集團有限公司、河北鑫海化工集團有限公司、山東勝星化工有限公司等中國企業列入「特別指定國民清單」（SDN清單）、實施凍結資產和禁止交易等制裁措施，不當禁止或限制中國企業與第三國（地區）及其公民、法人或其他組織開展正常的經貿及相關活動，違反國際法和國際關係基本準則。

2026年4月12日，一艘船隻停泊在阿曼穆桑達姆省沿海的霍爾木茲海峽。 （Reuters）

為維護國家主權、安全、發展利益，保護中國公民、法人或其他組織的合法權益，根據《阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法》和有關工作機制評估結果，商務部發布禁令，規定不得承認、不得執行、不得遵守美國對上述5家中國企業的制裁措施。

中國政府一貫反對缺乏聯合國授權和國際法依據的單邊制裁。此次發布禁令，是依法實施《阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法》的具體行動，不影響中方承擔和履行國際義務，也不影響中國依法保護外商投資企業的合法權益。商務部將繼續密切跟蹤有關國家法律與措施不當域外適用的情況，如存在《阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法》規定的情形，將依法開展相關工作。