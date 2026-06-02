廣州養生陷阱｜58歲婦體驗免費洗腳被劏17萬　無奈做清潔工還債

據廣東廣播電視台報道，廣州荔灣一名58歲郭姓婦人因去一家養身館免費洗腳，此後被職員誘導陸續消費超17萬（人民幣，下同），其中超10萬是貸款，無奈郭婦只能做保潔還債。



另有一名馮婦則被誘導花費了40萬元，對方稱她患了卵巢癌用精油可治病。廣州荔灣區市場監督局回應事件稱，已對涉嫌違法的相關線索依法立案調查。



涉事養生館。（截圖）

檢查點。（廣東台）

稱川字紋影響運勢要打針 有中風前兆要調理

廣州58歲郭婦因為「享受」了一次免費洗腳，隨後陸續花費了超17萬元做養生，其中超10萬是刷花唄。郭婦表示，一開始也是半信半疑，後來每次檢查對方都稱自己身體有毛病，「他說你不調理以後住醫院花的錢更多。」

郭婦陸續花費了超17萬元做養生。（廣東台）

郭婦的女兒魏小姐表示，對方稱有大醫院醫生來做檢查，檢查後便稱郭婦有中風的前兆，再不調理就會偏癱。治療3個療程花費了19800元。魏小姐還稱，對方說郭婦的額頭川字紋會對子女的運勢有影響需要打針。一針收費6600元，要打3針。在母親沒錢後，店員就用母親手機到各個銀行貸款，還用了花唄。並要求對子女保密。

魏小姐。（廣東台）

郭婦。（廣東台）

涉事的福順堂養生館職員回應稱，大家都是成年人，她（郭婦）覺得她能消費就可以。為儘快還債，郭姨找了份保潔工作，每月要還款4000元。家屬已向相關部門投訴舉報，涉案福順堂健康管理中心仍正常營業。

福順堂養生館工作人員回應。（廣東台）

8個月花費40萬養生 稱精油能治卵巢癌

廣州一位7旬的馮姓婦人也表示，在2025年2月到9月份，遭福順堂誘騙花費了40萬元。福順堂曾帶她去做免費檢查，醫生手按幾個部位後便稱馮婦患了卵巢癌，隨後給她開了兩盒精油，花費10萬元，稱可能可以治療卵巢癌。然而廠家對該化妝品精油報價其實僅130元。5月下旬，福順堂終於同意退賠馮婦29萬元。

廣州一名7旬馮姓婦人。（廣東台）

廠家對該化妝品精油報價其實僅130元。（廣東台）

稱精油能治卵巢癌。（廣東台）

廣州荔灣區市場監督局回應事件稱，對涉嫌違法的相關線索依法立案調查，馮女士的消費糾紛也已妥善化解。