阿提密斯2號｜獵戶座飛船安全重返地球 特朗普：無比驕傲
撰文：張子傑
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美國阿提密斯2號（Artemis 2）獵戶座（Orion）飛船完成載人繞月飛行任務後，於4月10日成功返回地球，結束長達十天的繞月之旅。
獵戶座在重返大氣層時，一度需要進入長約6分鐘的通訊真空過程，其後已經恢復，最終安全進入大氣層後，隨即張開降落傘，緩緩落入加州聖迭戈（San Diego）對開的太平洋上。美國太空總署（NASA）隨即派船隻前往降落地點迎接四名太空人，再安排他們接受檢查。
美國總統特朗普在自家社交平台Truth Social發文，向阿提密斯2號成員表達祝賀，形容整個旅程壯觀，降落亦完美。他身為美國總統感到無比自豪，期待在白宮與他們會面，而華府會繼續進行同類計劃，並劍指火星。
據NASA估計，獵戶座或以最高時速23,839英里（約38,365公里）進入大氣層，之後在降落時張開多個降落傘協助減速至時速20英里（約32.19公里）。NASA的評論員認為，今次是一次完美的降落。
阿提密斯2號的四名太空人Reid Wiseman、Victor Glover、Christina Koch、Jeremy Hansen在十天的太空之旅中，曾由地球飛到252,756英里（約406,771公里），創下載人太空探索最遙遠距離。
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