阿提密斯2號繞月｜載人飛船開始返回地球之旅　4月10日返回加州

執行美國阿提密斯2號（Artemis 2）載人繞月飛行任務的獵戶座飛船星期二（4月7日）開始返回地球的旅程。



根據美國航空航天局（NASA）發佈的任務規劃，在完成繞月飛行後，獵戶座飛船大約在美東時間7日13時23分（新加坡時間8日1時23分）飛離月球引力影響範圍。

接下來，飛船將於美東時間7日21時03分點燃推進器，執行三次軌道修正點火中的第一次，以調整飛船軌道、進一步校準其返回地球的航線。飛船預計10日晚在加州聖迭戈海岸附近濺落。

美國媒體報導，航天器返回地球的「再入」階段是航太任務中風險最高的階段之一。執行阿提密斯2號任務的獵戶座飛船將以超過音速30倍的速度衝入地球大氣層。這個過程會導致空氣被劇烈壓縮，可將飛船外部溫度加熱到2760攝氏度以上。

據報導，獵戶座飛船隔熱罩在2022年阿提密斯1號無人繞月飛行測試任務中被發現存在隱患，執行任務的飛船重返地球時隔熱罩材料異常脫落，損耗方式與設計預期不符。

執行阿提密斯2號任務的獵戶座飛船採取一種更緩和的方式調整飛行軌道。(Reuters)

為了解決這一問題，執行阿提密斯2號任務的獵戶座飛船採取一種更緩和的方式調整飛行軌道。收集隔熱罩表現資料也是此次任務的一項關鍵目標。

NASA還公佈了獵戶座飛船6日繞月飛行時拍攝的一批照片，包括地落和日食等。從月球背面拍攝的地落照片展示地球落入月球地平線以下的景象；日食畫面則顯示月球完全遮擋住太陽。從太空員的視角看，月球足夠徹底擋住太陽，形成近54分鐘的日全食。

在歷史性的月球飛掠過程中，太空員目睹隕石撞擊月球崎嶇表面的景象，這激起了科學家的好奇心。

這項任務的月球科學負責人凱爾西·楊說，在休斯頓的NASA團隊中，當工作人員描述隕石撞擊引起的閃光時，科學家發出「喜悅的尖叫聲」。

後備太空員吉本斯告訴法新社，這種現象「我們並不經常見到」。「這些對我們來說是非常重要的科研項目，所以他們能目睹四五個這樣的現象簡直太棒了。」

週二，在宇航員飛速返回地球之際，NASA詢問了他們在近七個小時的觀測期間所看到的隕石撞擊事件。

凱爾西·楊問道：「它們持續時間長嗎？你注意到它們有顏色變化嗎？」

加拿大籍太空員漢森回答說：「那只是一束微弱的光點，我估計還有很多這樣的光點。」

任務指揮官懷斯曼補充道：「我估計閃光持續時間只有一毫秒，就像相機快門打開和關閉的最快速度一樣。」他還說，閃光是「白色到藍白色」。「對我來說，毫無疑問，我們都看到了這一點。」

4月2日，NASA Artemis II 號任務的太空人 Jeremy Hansen、Reid Wiseman、Christina Koch 和 Victor Glover 在任務的首次下行鏈路活動中回答了記者的提問。(Reuters)

根據NASA的統計，團隊的報告顯示，月球表面共發生過六次隕石撞擊事件。

行星協會首席科學家貝茨說：「我個人感到……很驚訝他們竟然能看到這麼多，儘管他們（受過）尋找它們的訓練。」

他說，這些描述將使科學家能夠「大致瞭解撞擊的頻率」以及隕石的大小。其中一個問題是，物體需要多大才能產生宇航員可見的閃光。「它不是一粒塵土，但也不是一塊一米大的巨石。」

布朗大學地質科學榮譽教授舒爾茨說，這些觀測結果引發了一些問題，並表明在建立月球基地之前，未來應該更加密切地監測流星的每日通量。

在地球上，較小的物體在到達地面之前，會因為摩擦而在大氣層高處燃燒殆盡。他指出，月球上的挑戰更大。

本文獲《聯合早報》授權轉載

