阿提密斯2號｜探尋新能源與宇宙起源　NASA的雙重野心

美國「阿提密斯二號」（Artemis II，又譯阿爾忒彌斯，阿提米絲，月亮女神）的獵戶座（Orion）太空船在4月6日完成繞月飛行，太空人們不僅抓住寶貴的飛掠月球的窗口期，拍下約1萬張珍貴照片，還親眼目睹到月球背面地貌並觀賞獨特日食等天文現象。他們在完成階段性任務後踏上返航道路，預料10日回到地球。

這項由美國太空總署（NASA）主導的國際合作計劃，除了最終目標是要將人類送回月球表面，還潛藏尋找新能源與宇宙起源的雙重野心。



半世紀後再征月 NASA現在為何要選擇重返？

存在地球罕有的氦-3元素 清潔能源的終極解決方案

月球上的土壤——月壤中含有較地球上含量豐富的氦-3元素，因氦-3的原子核中僅有一個中子而非兩個，在是地球上極度稀有。這是一種存在於核武庫中的重氫同位素，最大來源是由氚衰變而成，每磅價值高達900萬美元。

長遠來看，這種珍貴且稀有的元素是可用於核聚變發電的理想燃料，因使用氦-3作為能源時，其熱核反應堆中沒有中子產生，不會產生無法屏障的輻射，所以不會為環境帶來危害，被視為清潔能源的終極解決方案。而在短期內的用途，有可能是用來為量子計算機打造專門的冷卻系統。

月壤中的氦-3的含量之所以較地球豐富，是因為月球缺乏磁場保護，相較地球可以不受削弱的承受由太陽噴射而出的粒子，包括源自太陽的氦-3。這些粒子數十億年來源源不斷的由太陽拋射進入月球，而月球上富含鈦的礦物更可能捕捉到氦-3。若能開採到月球上的氦-3，就能找到途徑以解決人類長遠的能源需求。

2026年4月6日，圖為太空人乘坐「獵戶座」飛船時，在繞行到月球背面觀測到獨特的日食現象，圖片中央的月球遮擋住太陽的光輝，剩下些許輝光由月球邊緣散發。（NASA）

為人類的前線太空觀測站尋覓寶地

由於地球與月球之間存在「潮汐鎖定現象（Tidal locking）」，以致月球在圍繞地球公轉時，會永遠以同一面朝向地球。這讓乘坐「獵戶座」飛船的太空人在繞行至月球背面時，因訊號受到月球阻隔，而陷入短暫的失聯。

不過訊號受阻的情況，也為架設射電望遠鏡賦予天然契機。因月球的另一側，被逾3200公里厚的月殼完全屏蔽了那些來自地球的所有的訊號。此外，月球上因受到隕石撞擊而形成的巨型天然隕石坑，也能為進一步減少訊號干擾提供條件。

如果在此處建設射電望遠鏡，將能捕捉到那些來自宇宙早期、但因波長過長而受到地球電離層阻擋的訊號，進而能為研究星系形成與宇宙起源開啟全新視窗。

NASA在社交平台X公布，遠程攝像機拍下首批阿提密斯2號（Artemis II）執行任務的圖片。（X@nasahqphoto）

NASA將美國在月球上持續存在明確列入了未來十年的路線圖。月球基地計畫將分階段進行：首先是定期登月，然後逐步發展為建造永久性基礎設施，包括電力和通訊系統、用於運送太空人和貨物的飛行器，以及可能的核電廠。

「阿提密斯二號」計劃

「阿提密斯二號」是NASA的阿提密斯計劃的第二個任務和第一次載人飛行，於美國東部時間2026年4月1日實施，是1972年阿波羅17號之後首次飛離近地軌道（又稱低軌道，Low Earth Orbit）的載人飛行任務，旨在支持後續的阿提密斯計劃，最終目標是將人類送回月球表面。