阿提密斯2號｜4名太空人完成破紀錄繞月之旅　凱旋歸來受熱烈歡迎

美國「阿提密斯二號」（Artemis II，又譯阿提米絲）四名太空人完成破紀錄繞月之旅後，於美東時間4月10日返回地球。與家人短暫團聚後，他們周六（11日）抵達位於美國太空總署（NASA）詹森太空中心（Johnson Space Center）和任務控制中心附近的埃靈頓機場（Ellington），數百名參與此次任務的NASA人員和嘉賓為他們舉行熱烈的歡迎儀式。



NASA局長艾薩克曼（Jared Isaacman）在機庫舞台上向人群介紹指揮官懷斯曼（Reid Wiseman）、美國太空人格洛弗（Victor Glover）、科克（Christina Koch）及加拿大太空人漢森（Jeremy Hansen），全場起立鼓掌歡呼。

圖為美國「阿提密斯二號」（Artemis II，又譯阿提米絲）四名太空人。（X@NASAArtemis）

此次任務為期近十天，宇航員飛抵距地球最遠252,756英里（406,771公里）處，打破阿波羅13號（Apollo 13）距離紀錄，並拍下月球背面和地球落日罕見影像。

科克表示，真正令其震撼的並非地球本身，而是它周圍的黑暗。太空中的地球「像一艘救生艇，靜靜漂浮在宇宙中」。漢森則形容四人象徵愛，稱「當你抬頭仰望這裏時，你看到的不是我們。我們是一面鏡子，映照著你。」

現場畫面：

他們返回侯斯頓（Houston, 又譯休斯頓）之日正值阿波羅13號發射56周年。儘管任務成功，太空人仍需應對一個更為瑣碎的問題——太空廁所故障。NASA承諾在後續執行更長時間的登月任務之前改進設計。

NASA已開始籌備明年的「阿提密斯三號」（Artemis III）任務，為2028年的登月計劃鋪路。