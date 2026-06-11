加拿大擬禁16歲以下青少年使用社交平台　兼提新法規管AI有害內容

加拿大文化部長提出一項法案，擬禁止16歲以下青少年開設社交媒體賬號，並要求人工智能聊天機器人服務限制有害內容傳播。



法新社報道，這項名為《數碼安全法案》的提案使加拿大成為近期一系列因擔憂兒童受到傷害，對社交媒體平台進行監管的國家之一。

法案規定，16歲以下青少年不得開設社交媒體賬號，但若社媒公司能夠證明已採取充分的兒童安全保障措施，可獲豁免。

法案規定，16歲以下青少年不得開設社交媒體賬號。（Getty Images）

未能遵守法案的公司可能面臨全球營業額3%或最高1000萬加元（約5600萬港元）的罰款，以較高者為準。

除了社交媒體禁令外，法案也將監管日益普及的人工智能（AI）聊天機器人，要求社媒公司「降低聊天機器人傳播有害內容的風險」。

公司也將被要求在「危機情境下的報告門檻」方面提高透明度，例如當用戶有意傷害自己或他人時。

文化部長米勒（Marc Miller）在宣佈提案的聲明中說：

我們已經目睹網絡危害可能造成非常嚴重的後果……兒童安全不容忽視。

他說：「這項立法將為加拿大青少年提供一個更安全的環境，並賦予他們更多能力，讓他們能夠面對面交流、建立友誼、專注於學業，並學習實用技能，從而茁壯成長。」

2024年1月29日，米勒 (Marc Miller) 在加拿大安大略省渥太華出席新聞發布會。（Reuters）

今年4月，加拿大小型礦業小鎮圖姆布勒裏奇發生大規模槍擊事件，造成包括槍手在內的九人死亡。此後，這個問題在加拿大變得尤為敏感。

去年6月，OpenAI因槍手在ChatGPT發表令人不安的言論而封禁相關賬賬號，但未向加拿大警方通報，因為當時未發現即將發動襲擊的證據。事件隨後引發批評。

去年12月，澳洲成為全球首個要求TikTok、YouTube、Snapchat和其他熱門網站刪除16歲以下用戶賬號，否則將面臨鉅額罰款的國家。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】