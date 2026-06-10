生育率暴跌因iPhone普及？美國研究：沉迷手機致年輕人性生活大減

近日，美國國家經濟研究局也就是NBER發布的一份專項研究報告顯示，智能手機尤其是iPhone的大範圍普及，確實顯著拉低了對應年齡段女性的整體生育率。



這份研究統計覆蓋的樣本顯示，在美國15至19歲的年輕女性群體中，iPhone普及帶來的生育率下降區間被測算為4.5%到8.0%；在20至24歲的育齡女性群體中，對應生育率的下降幅度落在3.2%到6.6%的區間內。

近日，美國國家經濟研究局的一份專項研究報告顯示，智能手機尤其是iPhone的大範圍普及，顯著拉低了對應年齡段女性的整體生育率。（Getty Images）

年齡更大的育齡群體生育率同樣出現了不同程度的下滑，只是整體幅度相對偏小，部分細分數據在統計維度上沒有達到顯著標準。

如果按照全國縣域的統計規模折算，論文作者給出的結論是，iPhone在民間的傳播普及，完全可以解釋2007年以來美國15至44歲全年齡段女性總生育率下滑幅度的33%到52%，影響佔比相當驚人。

研究團隊後續還用全量全國調研數據去反向驗證生育率下滑的背後邏輯，最終得出的推演結果，和iPhone普及減少了年輕人線下面對面互動、提升了成人內容的接觸頻次、直接降低了主動性行為頻率的解釋完全吻合。

相關領域針對手機和社交媒體的行為研究早就已經發現，進入智能手機時代之後，年輕群體願意投入到線下面對面社交、約會聚會、結伴娛樂的時間正在大幅縮減，對應的性伴侶數量和整體性生活頻率也同步出現明顯下滑。

進入智能手機時代之後，年輕群體願意投入到線下面對面社交、約會聚會、結伴娛樂的時間正在大幅縮減。（示意圖，Unsplash@Eddy Billard）

這份專項研究最終給出判定，iPhone這類智能手機從來都不只是一款改變溝通效率的普通通訊工具，它從底層重構了年輕一代的時間分配邏輯和社交路徑，最終對大眾的生育行為產生了完全可量化的長期影響。

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