來稿｜青少年社交媒體成癮　不只是「自制力不足」

來稿作者：羅浚軒



香港青少年社群媒體成癮問題，早已不只是個人習慣的偏差，而是涉及整個社會結構與公共健康的深層議題。對於一群即將投身前線的準社工而言，這不僅是一項需要關注的趨勢，更是一項迫在眉睫的專業責任。近年本港及國際研究不斷指出，過度或問題性使用社群媒體，正逐步侵蝕青少年的專注力、深度思考能力及心理健康。短影片平台透過無限滾動與演算法推送，持續刺激大腦獎賞系統，令年輕一代習慣即時滿足與快速切換，難以承受沉靜與延遲回報。當「專注」變得困難，「思考」自然變得膚淺，長遠更可能削弱學習能力與自我調節。更令人憂慮的是，這種使用模式與焦慮、抑鬱、睡眠問題，甚至類似 ADHD 的症狀呈現明顯關聯。



成癮問題不能只歸咎於「自制力不足」

作為準社工，我們不得不正視一個現實：不少個案背後，並非單一心理問題，而是數位環境、家庭因素與個人脆弱性交織的結果。若只將問題歸咎於「自制力不足」，既不公平，亦無助解決問題。研究顯示學生的社群媒體成癮問題 影響青少年心理健康與社交發展; 系統性回顧將社群媒體與抑鬱、焦慮、身體形象問題、網路霸凌及社會比較連結。美國外科醫生總署和美國心理學會（APA）均強調，青春期是大腦獎賞、自控和情緒調節區域發育的關鍵期，過度使用會增加孤獨感（儘管看似「連結」）、被排斥感，並提高自殺意念風險。

然而，影響並非一律負面。顯示，許多青少年視平台為中性或有助友誼（30%認為有助連結，少於此比例認為有害）。積極使用包括尋求支持，可提升幸福感。許多研究的效應大小為中小型，顯示個人因素（如家長監管、內容類型、主動 vs 被動使用）比純粹使用時間更重要。高品質互動或教育性使用可帶來益處，被動刷片則有害。成癮與「電子奶嘴」現象，約24%的青少年出現成癮模式。幼兒期作為「安撫工具」使用，會削弱情緒調節和語言發展，與香港幼稚園校長觀察一致。長期而言，這會養成依賴，減弱現實世界的應對能力。網上風險隨問題性、過度或成癮使用而上升，尤其在脆弱發展期。益處存在，但需正確引導。世衛等機構的屏幕時間指引強調品質與共同使用，而非一刀切禁止。

七成青少年輕易繞過禁令

澳洲於2024年通過《線上安全修正（社群媒體最低年齡）法案》，2025年12月10日生效。這是全球首個全國性禁令，禁止16歲以下人士在主要平台（Facebook、Instagram、Snapchat、TikTok、YouTube、X等）擁有帳戶。平台須採取「合理步驟」進行年齡驗證，並移除現有未成年帳戶，違規最高罰款5000萬澳元。兒童使用者本身無罰則，訊息及遊戲App多數豁免。政府已移除約470萬個帳戶。目的是延遲接觸直至大腦自控力較成熟，針對心理健康、成癮、霸凌和誘拐等風險。民意支持度高（約77%），主要來自家長焦慮。

遵守度與使用數據：2026年3到4月的早期檢討顯示成效有限。Molly Rose Foundation對1050名12-15歲青少年的調查發現，禁令前已有帳戶者中，61%仍可至少使用一個受限平台。超過半數仍能登入TikTok、YouTube和Instagram。許多平台對舊帳戶「無行動」。芝加哥大學研究調查約750名青少年：只有約四分之一（25%）完全遵守，14-15歲中63.8%在過去一周仍使用禁令平台。繞過方法容易，包括使用父母身份、VPN、臉部遮罩驗證或共用裝置。70%青少年認為繞過簡單。

政府（eSafety Commissioner）報告指出，推出後「未見有意義轉移」離開主要平台。網路霸凌及影像虐待報告亦無明顯即時變化。長期評估正追蹤4000多名兒童，為期兩年。持續使用者中，半數認為禁令未改善線上安全；14%反而感覺更不安全（可能因使用風險更高的繞過方法）。批評者指，禁令未針對平台成癮設計（演算法等）作出改變，16歲後仍存在。

該禁令的正面成效包括促使平台投資年齡驗證技術、移除大量帳戶，並藉由製造「摩擦」來傳達社會關注，或有助於加強家長監督。一些專家視之為累積經驗、優化未來做法的契機。但禁令仍然存在不少問題。首先是執法漏洞，許多年齡驗證依賴自我申報或不完美的AI，加上涉及隱私爭議（如生物識別、身份證），使得科技熟練或有資源的青少年容易繞過限制，其他人卻可能因此遭受孤立。其次是可能造成意外傷害，例如令青少年減少接觸支援網絡、資訊或正面社群。此外，這類措施往往象徵性多於實質，類似中國、南韓過去遊戲限制的失敗案例，專家稱之為「快速修補」，忽略了平台商業誘因等根源問題。

國際觀察者（英國、歐盟等正考慮類似措施）正密切關注。早期數據顯示，在高度連結的世界中，純禁令面臨重大實際障礙。

香港強調家庭活動與「智慧使用」更務實

支持禁令/強力規管一方認為，成癮設計針對青少年多巴胺系統的證據，足以在脆弱發展期提供保護，類似煙酒年齡限制。澳洲行動優先公共健康而非科技利潤，並激發全球討論。結合教育與家長工具，年齡門檻可減少暴露風險。反對或審慎一方認為，影響多為相關性且效應大小中等，許多青少年適度使用並無大礙，一刀切禁令忽略益處、個體差異及執法現實。

更好方案包括：平台重新設計（降低成癮演算法、預設隱私）、學校數位素養教育、家長引導，以及針對高風險者的介入。香港強調家庭活動與「智慧使用」的做法更為務實。研究顯示，「品質重於數量」及保護因素（堅強家庭關係、恰當得宜的監管）可緩衝傷害。與家人關係良好的高使用青少年，表現通常較佳。

過度依賴禁令可能產生更高風險

從準社工的角度來看，這類「一刀切」政策忽略了青少年發展的多樣性，也低估了他們在數位世界中的適應能力。更重要的是，過度依賴禁令，或會削弱青少年學習自我管理的機會，甚至將他們推向更隱蔽、更高風險的網絡空間。相比之下，香港近年推動的三層應急機制及社交情緒學習（SEL），提供了一個更具前瞻性的方向。透過在學校層面培養情緒管理、人際關係及負責任決策能力，讓學生具備面對壓力與誘惑的內在資源。對準社工而言，這亦意味着角色的轉變——由「問題處理者」，走向「能力建構者」。

同時，家庭仍然是最重要的保護網。權威型教養（恩威並重）所強調的，是在關愛與規範之間取得平衡，透過溝通、理解與引導，培養孩子的自律與責任感。社工在其中的角色，不只是支援個案，更是促進親子關係與家庭功能的重要橋樑。面對社群媒體帶來的挑戰，準社工亦需裝備自身。單靠傳統輔導技巧，已難以應對數位時代的複雜問題。政府與機構應加強實務培訓、提供專業資源，甚至引入國際經驗，提升整體心理健康服務的質素與容量。

不做情緒的旁觀者

除了加強三層應急機制，作為準社工，亦建議家長多關懷自己子女的情緒；家人亦可以多關注其他家人，小至日常生活，大至職業社交，嘗試留意一些行為，見微知著。同時建議在綜合家庭社區中心和學校加強教育心理學家及其他專業人士，提供全面及綜合性的心理服務，務求提升應對不同年齡人群精神健康能力，以照顧學生的不同需要。

為了讓一群準社工、實習學生社工或教育心理學及其他心理學相關學科（本科生及研究生）有更好準備，建議政府或非政府組織提供精神健康及青少年心理實務課程，或提供津貼參與更多專業課程。長遠而言，應該吸引更多海外專家教育心理學家來港，就精神健康及心理健康問題，提供長遠意見及完善精神健康及心理健康課程版圖。少一點心理問題個案；多一點關心他人，少一點忽略旁觀；多主動伸出援手。

正向管教是從「管教」轉向「理解」

每位父母都希望能夠以最合適的方式培育孩子，但不同家長管教模式可能對孩子的性格、行為及未來發展有截然不同的影響。心理學家Diana Baumrind於20世紀60年代提出的「四種父母管教模式」成為了重要理論基礎。 有效的家庭教育 (對孩子的管教方式及育兒管教理念)核心在於「恩威並重」（高要求、高接納），即在溫暖與愛的基礎上保持堅定的原則。正向教養的核心是尊重孩子情緒、接納其犯錯、培養其自律，避免單純的責罵。關鍵理念包括傾聽需求、設定合理期望、給予選擇與專注於解決問題而非懲罰。核心管教理念與原則恩威並重 (Authoritative): 這是公認最理想的模式，兼顧關懷與明確的行為規範。正向管教是從「管教」轉向「理解」。尊重孩子的情緒，在接納的基礎上引導行為，而非單純壓抑或懲罰。父母的行為是孩子模仿的榜樣，在鼓勵中長大的孩子更自信，在接納中長大的孩子懂得愛。

權威型（Authoritative Parenting）、專制型（Authoritarian Parenting）、溺愛型（Permissive Parenting）、忽視型（Neglectful Parenting）——根據以上四種父母管教模式影響的分析，權威型家長管教模式被視為最有助於孩子全面成長的方式。要在家庭中實踐這種管教模式，家長可以考慮以下方法：

1. 建立明確而合理的規範

設定清晰的家庭規矩，並邀請孩子一起討論，讓他們明白目標和背後的原因，從而提高孩子的接受度與配合度，也能幫助小朋友學會表達自己的意見。

2. 平衡支持與責任

在提供情感支持和關懷的同時，適時給予孩子適當的責任，例如完成家務或處理學校任務，幫助他們培養獨立性和責任感。

3. 重視雙向溝通

與孩子保持開放的溝通渠道，了解他們的內心世界與情感需求。避免一味命令或忽視，多主動聆聽 (Active Listening)，努力建立互相尊重的親子關係。

按此了解更多主動聆聽技巧。 這些家長管教模式能幫助父母更有效地建立和諧的家庭環境，同時支持孩子的健康成長。

歸根究底，社群媒體問題從來不是單一層面的議題，而是一場關於科技、教育、家庭與制度的共同考驗。作為準社工，我們既不能袖手旁觀，亦不能寄望單一政策解決一切。唯有在保護與賦權之間取得平衡，透過跨界合作與持續介入，才能真正回應這一代青少年的需要。

作者羅浚軒是一名研究助理，持有香港教育大學社會科學學士及文學碩士學位，現正修讀香港大學社會工作及社會行政學系社工碩士學位。



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