Ariana Grande抨擊特朗普　白宮用對方歌名回敬：Save Your Tears

美國歌手Ariana Grande於9月28日在Instagram上轉發了一條批特朗普（Donald Trump，又譯川普）推文，推文抨擊特朗普政府持續的非法移民突襲、恐跨性別言論等對民主產生威脅的舉措。對此，白宮副發言人德賽（Kush Desai）近日引用Ariana Grande和歌手The Weeknd合作歌曲名稱嘲諷說，「收回你的眼淚（Save Your Tears），Ariana」，並稱總統特朗普的行動結束了拜登（Joe Biden）政府造成的通脹危機，並帶來了數萬億美元的新投資。



綜合外媒報道，白宮副發言人德賽在一份聲明中稱，「他（特朗普）甚至簽署了一道幾乎像變魔術一樣的行政命令，為聯邦貿易委員會（FTC）打擊票務公司Ticketmaster剝削Ariana Grande演唱會歌迷的行為鋪平了道路。Ariana，祝你早日康復！」

2025年9月1日，美國俄勒岡州波特蘭市，移民和海關執法局（ICE）特工在拘留所外站崗，應對抗議特朗普（Donald Trump）政府移民政策的示威。（Reuters）

Ariana Grande周日（28日）轉發了「A Bit Fruity」播客主持人伯恩斯坦（Matt Bernstein）在Instagram上發佈的一篇帖文，該帖文抨擊了那些在2024年總統大選中將選票投給特朗普而非前副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）的選民。

貼文稱，「我想問特朗普的選民，我有一個非常真誠的問題：已經過去250天了。如今，移民被殘暴地從家人身邊帶走、社區被摧毀；跨性別者幾乎成了萬事的代罪羔羊，活在恐懼之中；言論自由正瀕臨崩潰——你們的生活變得更好了嗎？」

「你的食品雜貨變便宜了嗎？你的醫療保險費降了嗎？工作與生活之間的平衡改善了嗎？能去度假了嗎？更快樂了嗎？其他人普遍遭受的苦難是否像他承諾的那樣，給你們帶來了回報，還是你們仍在等待？」