特朗普唱God Bless America僅唱頭三字　網民笑唔記得歌詞｜有片

11月11日是美國退伍軍人節（Veterans Day ），總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與副總統萬斯（JD Vance）前往阿靈頓國家公墓向軍人致敬。儀式上自然少不了唱愛國歌曲，包括《天佑美國》（God Bless America）。當歌曲響起時。特朗普就站在萬斯旁邊。他唱了頭三個字，碰巧是「上帝保佑美國」，然後就停了下來，全程緊閉嘴巴，場面尷尬。



特朗普唱《天佑美國》僅唱了頭三個字就閉上嘴巴：

據美國網媒Buzzfeed報道，特朗普只是站在講台上，輕輕地晃動了幾下，而他身後的萬斯和軍人們則唱完了整首歌。

從網上的影片可見，在歌曲過了大約35秒後，特朗普又唱了七個字。

這七個字也是「上帝保佑美國」（God Bless America），後面則是「我甜蜜的家」（My home sweet home）。

然後特朗普又隨着節拍在胸口打拍子，再隨着歌曲繼續晃了幾下身體。

特朗普的表現在網上受到批評。

第一，有網民認為特朗普似乎不知道這首美國核心愛國歌曲的歌詞（或至少懶得唱）；

第二，他和萬斯在歌曲播放期間將手放在胸前，好像在唱國歌一樣，但這首並不是國歌。

有美國網民認為特朗普的表現令人尷尬。