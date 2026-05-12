廣西21歲孖女1死1重傷　妹妹前男友涉案　事前公安曾調解父控失職

內媒《大河報》報道，2024年，廣西21歲女子何婷婷被雙胞胎妹妹的男友林男砍傷昏迷，隨後妹妹何敏敏也被林男帶走，從34樓墮亡。事發前，林男曾因破窗入戶帶走何敏敏被行政拘留15日。林男被釋放出來後，何敏敏因遭林男毆打報案，警方組織調解，雙方簽下諒解書，僅僅數小時後，何敏敏遇害。2025年9月22日，林男涉嫌故意殺人案在南寧法院一審開庭，截至目前尚未宣判。



雙胞胎姐妹父親也提起訴訟，他認為警方存在未核查林男的犯罪前科、以調解方式結案等失職，最終導致慘案。法院審理後認為，警方行為違法，但與何敏敏的死亡不具有因果關係。



廣西雙胞胎姐妹。（大河報）

案發現場。（大河報）

案發現場。（大河報）

分手後持續糾纏 非法入室被拘15日

據雙胞胎姐妹父親何勇講述，2024年7月，小女兒何敏敏與男友在網上認識後戀愛，但對方有施暴、拍裸照等行為。何敏敏提出分手，但對方持續糾纏。

2024年9月，林男再次糾纏被拒絕後，破壞了雙胞胎姐妹的住所的防盜窗闖入房間，拿起菜刀威脅強行將何敏敏帶走，到酒店開房。

姐姐何婷婷報警後，南寧市公安局江南分局沙井派出所拘捕了林男。警方認為林男行為構成非法侵入住宅和威脅他人人身安全，對其處以行政拘留15日。

林男破窗入戶。（大河報）

釋放後被毆打

何敏敏曾給媽媽和姐姐發信息，提醒她們注意安全，說林某某出來後可能會有報復行為。2024年10月9日，林男拘留期滿。12日和13日，何敏敏曾到林男住所。

13日晚上，何敏敏在前男友王男的陪同下報警。王男稱，何敏敏告訴他自己在林某某出租屋裏遭到半小時的毆打，被掐頸、後腰撞擊桌角、拳頭打臉。

何敏敏也曾給媽媽和姐姐發信息，提醒她們注意安全，說林某某出來後可能會有報復行為。（大河報）

報警後警方調解

王男表示，因事發在另一個區，沙井派出所稱「案發地不歸本片區管轄」，表示會把警情轉到西鄉塘方面。隨後何敏敏和王男又到西鄉塘上堯派出所報警，結果林男也突然出現，何敏敏發現自己被林某某定位。

報警回執。（大河報）

民警將何敏敏和林男叫到調解室調解，何敏敏出來後告訴王男，民警看了聊天記錄以及對方認錯態度良好，建議和解。王男稱，警察也告訴他，如果立案可能會判定雙方互毆，因兩人身上都有傷痕，會被同時拘留和罰款，流程複雜。

於是最終何敏敏也決定諒解，王男擬了一份保證書，但林男在民警面前撕掉了保證書，僅口頭承諾不再騷擾何敏敏。10月14日5時46分許，雙方簽署調解協議書，離開派出所。

雙胞胎姐妹1死1傷

何勇稱，林男在庭上供述，2024年10月14日，雙方調解結束後，他購買了一把水果刀，並於當日7時30分許來到女兒住處。

何婷婷當日與妹妹同住，她憶述，事發時林男踹門闖入她的房間，用水果刀和菜刀攻擊她，何婷婷因受傷嚴重昏迷。後來司法鑑定中心鑑定何婷婷為七級傷殘。

何婷婷的房門鎖被踹爛。（大河報）

姐姐何婷婷身上的傷。（大河報）

林男曾在最初的口供承認，他強行將何敏敏帶走到陌生屋苑的34層樓頂，將其踢下樓。何敏敏摔落在三樓平台上墮亡。不過隨後林男又在庭審中改口稱何敏敏是自己跳樓身亡。

何勇稱，林男在犯案當天曾在社交平台發佈動態，「狠角色我只扮演一次」及「再見世界」。

林男在犯案當天曾在社交平台發佈動態，「狠角色我只扮演一次」及「再見世界」。（大河報）

2025年8月8日，南寧市檢察院對被告人林某某提起公訴，指控其非法剝奪何敏敏生命。同年9月22日，該案在南寧市中級人民法院一審開庭。2026年5月6日，該案再次開庭。截至目前，案件尚未宣判。

父控警察失職

父親何勇認為，警方未核查林某某的犯罪前科、以調解方式結案等，存在失職，並對西鄉塘公安分局（上堯派出所）提起行政訴訟。

南寧法院判決認為，林某某一個月內兩次實施暴力行為，屬於「其他不宜調解處理的」情形，公安機關不應以調解結案。因此，西鄉塘分局對不適用調解的情形進行調解，屬接處警執法行為違法。但該執法行為與何敏敏的死亡不具有因果關係。