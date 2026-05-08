台9月嬰遭狠父撞牆塞入木箱罰企凌虐11小時斃　社工促判無期徒刑

台灣台中市1名9個月大男嬰皓皓遭撞頭並被塞進木箱罰站長達11小時後不幸身亡，父親廖男被檢方依凌虐致死罪起訴，案件已5月7日上午宣判。台中市政府社會局5月6日下午陳述意見時意外提出1份家暴紀錄，揭露事發前廖男與妻子甘女協議離婚過程中，曾因被拒「分手炮」而動手掐妻脖子的暗黑往事。



此份證據在陳述意見階段才被提出，連檢方都坦言事先並不知情，而審理程序中的科刑資料辯論已經結束，因此能否具有證據力，還需要由台中地院認定。

示意圖（Unsplash@Toa Heftiba）

回顧案發經過，2024年8月22日，警消接獲東區公園東路某大樓有1名9個月大男嬰失去呼吸心跳的報案，救護人員到場立即將男嬰送醫搶救，最終仍宣告不治。檢方認定廖男對幼子施加凌虐行為，依凌虐致死罪起訴，全案近期由台中地院法官密集審理。

廖男庭上否認犯行，更稱自己孩子離世卻被指控是兇手，是雙重打擊。辯護人主張，若無證據證明廖男將男嬰頭部抓去撞牆或地板致死，應判廖男無罪。檢方則出示男嬰解剖照片，證明身上有多處傷勢，生前更被逼迫罰站等情節，並傳喚法醫師曾柏元、兒科醫師張鈺孜以及生母甘女作證。

社會局告訴代理人廖怡婷與武燕琳出庭時提出，事發前2024年4月，廖男與甘女因吵離婚而遷怒大女兒，並要求甘女打「分手炮」遭拒後，掐住她的脖子質問「你想死嗎？」她們指出這是典型權控關係下的悲劇，甘女出現記憶混淆等狀況，正是因為長期遭受極大壓力，被洗腦相信自己人生毫無價值。

武燕琳引述社工觀察說，廖男抓兒子的方式如同抓玩具熊，甚至曾向甘女詢問「要不要打他讓他安靜一點」。她認為事發至今廖男仍在說謊與避重就輕，請求法院判處廖男無期徒刑。

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