印女星嫁豪門1屍2命慘死夫家　驗屍現「兩勒痕」律師夫失聯遭通緝

31歲印度女星Twisha Sharma在法官世家夫家身亡一案第一階段屍檢報告出爐，然案件非但沒有平息，反而爆發更嚴重的「謀殺疑雲」與司法黑幕爭議。



根據《INDIA TODAY》報導，官方屍檢報告顯示，Twisha 的脖子上竟赫然出現「兩道寬達2cm、互相平行的紅色勒痕」這與輕生通常只有單一勒痕的常理嚴重違背，讓原本就懷疑死因不單純的 Twisha 娘家忍無可忍，怒控夫家根本是「殺人滅證」，強烈要求將遺體移靈至德里大醫院進行第二次獨立屍檢！

Twisha Sharma（X圖片）

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然而，這場法律戰外界看來如同小蝦米對抗大鯨魚，由於 Twisha 的婆婆吉里巴拉是退休高級法官，公公也是退休法官，娘家質疑夫家利用龐大的司法界人脈與背景隻手遮天、干預辦案。波帕爾當地法院於5月19日正式駁回了家屬「二次驗屍」的申請，甚至對 Twisha 遺體長期冰存在殯儀館表示關切。波帕爾警政署長桑傑·庫馬爾（Sanjay Kumar）隨後也定調，屍檢報告顯示為「生前頸吊窒息」，仍朝向「輕生改變心境」的方向調查，並強調警方絕無遭受施壓。

但娘家對此說法完全無法接受，Twisha 的表哥憤怒質疑，遺體上明明還有多處明顯傷痕，為何在屍檢報告中被草草帶過？更令人啟疑的是，案發至今，崔莎的明星律師丈夫 Samarth Singh 已經人間蒸發整整8天！

隨著爭議越演越烈，根據《INDIA TODAY》5月21日最新報導指出，目前警方已依「涉嫌逼死新婚妻子、惡意騷擾及勒索嫁妝」等重罪全案立案，並組成特別調查小組展開大搜捕。眼見社會輿論沸騰，大批民眾甚至發起抗議，警方緊急將對Twisha老公 Samarth 的通緝懸賞金從1萬盧比（約813港元）重賞提高至3萬盧比（約2438港元）。警政署長坦言抓人進度落後，但喊話「再狡猾的嫌犯遲早都會落網」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】