美國Rapper拍MV諷警察暴力搜查住宅反遭起訴　法院判決出爐

美國饒舌歌手Afroman因在2022年拍攝的兩個MV（Music Video）中，使用自己昔日住宅遭警察暴力搜查的閉路電視錄影，而遭到涉事警員起訴。俄亥俄州法院3月18日裁決他勝訴，支持Afroman主張自己舉動是行使言論自由的說法。



根據訴狀，涉事7名警員在2022年8月持搜查令突襲Afroman位於俄亥俄州的住宅，搜查令列出的理由是Afroman涉嫌綁架和販毒。Afroman在事發時並不在家中，但是警方的執法過程，則被家中的閉路電視與妻子的手機全盤錄下，其中可見警員全副武裝爆門進入住宅，並四處亂翻住宅中的物品。這次突襲行動最終沒有導致Afroman受到任何指控。

Afroman在勝訴後步出法院，還在自己的社交平台帳戶中上傳影片，他慶祝自己勝訴，高喊：「我們做到了——言論自由！人民萬歲！」。

Afroman在住宅遭到警方搜查後，將錄影中的畫面用在MV、巡演宣傳品以及周邊商品中，甚至將部份涉事警員的面孔打印在T恤上。控方認為Afroman是使用涉事警員的影像來宣傳自己的品牌，主張涉事7名警員在Afroman的營銷活動中名譽受損，導致他們遭受「羞辱、嘲笑、精神痛苦、尷尬和名譽損失」，要求Afroman賠償7人總計高達510萬美元的巨額損失。

Afroman在庭審內指是警員犯錯，他認為警方搜查住宅是一場錯誤，「他們闖入我的房子，出現在我的鏡頭前，干涉我的音樂事業，侵犯我的言論自由。我有權談論我生活中發生的事情」。