美國八旬前警察槍殺失智症病妻　稱寧願坐監不願再照顧

美國佛羅里達州近日發生一宗倫常慘案。一名80歲、曾任職警察的老翁涉嫌槍殺患有失智症（又稱癡呆症）的83歲妻子，他被捕後向警方表示，「已經忍受太久她的癡呆症」，寧願坐牢也不願再照顧她。



《紐約郵報》等美媒報道，事發於當地時間2月21日下午5時15分許，地點位於奧蘭治縣（Orange County）奧蘭多（Orlando）一處民宅。當地警長辦公室接到報警趕抵現場，發現一名女子臉朝下倒在廚房裡，頭部血流不止。

根據逮捕宣誓書，該女子丈夫西蒙斯（William Elwood Simmons）告訴警員：「我知道發生什麼事，是我做的。」

圖為南希（Nancy Lee Simmons）的丈夫西蒙斯（William Elwood Simmons）。（X@STARING_KRYSTAL）

據報道，槍擊事件起因是他與妻子南希（Nancy Lee Simmons）正就一次遊輪旅行的安排爭吵。他從臥室裏拿出一把霰彈槍，回來後開了一槍——他聲稱自己受夠妻子的癡呆症，懷念她以前的樣子，「寧願坐牢也不願再和她打交道」。

西蒙斯向當局表示，他在開出致命一槍時並未受到藥物或酒精影響，亦未受到攻擊。

監獄記錄顯示，西蒙斯曾是一名警察，他被控使用槍支犯下一級謀殺罪。他目前被關押在奧蘭治縣監獄，不得保釋。