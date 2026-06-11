聯合國報告：全球海洋變暖加速冰川融化　北極無冰最快10年內成真

聯合國星期一（6月8日）發布的《第三次世界海洋評估》（World Ocean Assessment III，簡稱WOA III）報告指出，到本世紀中葉，北冰洋（Arctic Ocean）可能出現第一個沒有海冰的9月，在所有排放情景下，這種情況最早可能在2030年代出現。



報告首席作者、海洋生物學家巴特勒（Butler）說：「我們正在認真考慮在未來10到20年內，北冰洋一年中的部分時間將完全無冰。」

一般而言，北冰洋冰量每年夏季開始後減少，9月中旬達到最小值。

法新社報道，北極冰川的融化也在重塑地緣政治格局，開闢此前無法通行的航道，並加劇包括美國、俄羅斯和中國在內的大國之間的競爭。

除了北冰洋，南冰洋（Southern Ocean）冰面積雖在1979年至2015年間逐漸增加，但自2016年以來卻「迅速縮減」。

根據這份由來自86個國家的600名科學家共同編寫的報告，海洋正處於不斷加深的危機中：海洋正在變暖並以更快速度上升，冰層覆蓋減少，海洋生態系統承受越來越大的壓力，因此急須全球立即採取緊急行動。

延伸閱讀：死海「垂死」邊緣？ 水位每年降1.2m 表面積50年縮水三分之一

+ 5

報告指出，自1955年以來記錄的海洋熱含量總增幅中，約16%是在2018年之後產生的。燃燒化石燃料而釋放到大氣中的多餘熱量和二氧化碳分別有90%以上和30%被海洋吸收。

海平面仍在以不斷加快的速度上升，從2015年前每年不足2毫米，上升至2023年的4.3毫米，增加逾一倍。

氣候變化也影響海洋生物，一些魚類為了生存而遷徙到更冷或更深的水域。巴特勒說：「一些魚類根本沒有未來，因為它們無處可去。」

珊瑚礁是受威脅最嚴重的生態系統之一。報告說，海洋熱浪和風暴一再捲土重來，「幾乎沒給珊瑚礁留下復原時間」。

自2018年以來，珊瑚白化事件已造成大範圍珊瑚死亡。 它警告，如果全球變暖幅度比工業化前水平高出1.5攝氏度，90%珊瑚礁可能會消失。

它也強調對深海採礦日益擔憂，批評人士擔心目前處於勘探階段的深海採礦一旦實現全面商業化，其產生的廢棄物會使海洋生物窒息，重型機械的噪音則會擾亂海洋生物的遷徙。

延伸閱讀：海膽過多釀「海洋沙漠化」 神奈川250人落海狂撿780kg海膽救海藻

+ 4

綠色和平組織（Greenpeace）說：「這份報告必須成為各國政府採取行動保護海洋的緊急警鐘。」

報告指出，儘管海洋面臨巨大壓力，但解決方案依然存在，包括減少溫室氣體排放、擴大海洋保護區範圍以及推廣基於自然的解決方案。

不過，它強調，即使海洋生態系統得到全面恢復，也只能為全球氣候減緩目標貢獻約2%，因此必須推動更廣泛的系統性變革。

它警告，未來10年是關鍵時期，如果缺乏迅速且協調一致的全球行動，海洋健康將持續惡化，並進一步威脅氣候穩定、生物多樣性、糧食安全以及數十億人的福祉。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】