聯合國：全球防愛滋病資金銳減　數百萬人失去用藥陷「危機模式」

聯合國愛滋病規劃署警告，自從美國總統特朗普（Donald Trump）重返白宮以來，全球防愛滋病資金遭大幅削減，約250萬人失去阻斷愛滋病傳播的藥物。



路透社報導，聯合國愛之病規劃署（UNAIDS）星期二（11月25日）在一份報告中說：「持續的資金缺口以及全球愛滋病應對所面臨的嚴重風險，正在對全世界數百萬人的健康和福祉造成深遠而持久的影響。」

報告也說，由於診所關閉、治療中斷，一些愛滋病患者已經死亡，但確切新增死亡人數尚不清楚，目前仍在收集相關資料。

UNAIDS指出，當今年年初，作為全球最大出資方美國，突然暫時中斷所有愛之病相關的資金時，全球防愛滋病的工作事實上已進入「危機模式」。與此同時，包括多國歐洲捐助方在內的其他主要出資國，也在這一年大幅削減對外援助專案。

圖為美國國旗。（Reuters）

UNAIDS執行主任比安伊馬（Winnie Byanyima）星期二在記者會上說：「全球對愛滋病的應對措施，遭遇了數十年來最重大的倒退。」

目前全球約有4080萬人攜帶愛滋病病毒，2024年新增感染人數為130萬。

比安伊馬對愛滋病預防服務的「崩塌」深感擔憂，並警告如果這一情況得不到遏制，到2030年可能會額外出現「330萬宗新愛滋病病例」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

