中國女子澳洲悉尼海灘「被浪擊中捲走」身亡　當局發危險海浪警告

2026年的第一天澳洲就傳出悲劇。悉尼的一處海灘有一名女子遭浪捲入海中身亡，而另一處則有游泳者失蹤，目前仍在搜救中。



當局已發布警告，提醒民眾近期海面狀況不佳，若前往海邊應留意自身安全。

事發地點為悉尼馬魯布拉海灘（Maroubra Beach）。（Google Maps截圖）

馬魯布拉海灘一名中國女子身亡▼▼▼

綜合外媒報道，今年元旦凌晨4點左右，一名25歲女子在悉尼馬魯布拉海灘（Maroubra Beach）被海浪擊中，隨後被浪捲入海中。

據了解，這名女子是中國公民。警方與新南威爾斯省救護車隊旋即展開搜救行動，並在凌晨5點發現一具女性遺體，儘管身分確認流程尚未完成，但警方認為遺體就是該女子。

庫吉海灘泳客失蹤中

元旦早晨悉尼的庫吉海灘（Coogee）則傳出一名男子失蹤。緊急搜救隊在早上6點時獲報一名20餘歲的男子在海邊遇險，澳洲新南威爾斯衝浪救生組織（Surf Lifesaving Australia NSW）的值班人員希南（Ben Heenan）表示，當時有4人一起到海邊游泳:

由於浪很大，他們被一股巨大的離岸流捲走。

希南隨後補充，「其中3人成功返回岸邊，不幸的是，有一名男子沒有回來，我們立即展開了搜救行動」。然而巨大的風浪使救援受阻。一名居住在庫吉的居民表示，從未見過海象如此糟糕：

我每天都游泳，當時我和朋友們在一起，突然出現反常的大浪，把我們的衣服都捲走了，這種情況以前從未發生過。

氣象局已針對新南威爾斯省大部分海岸線，從拜倫灣（Byron Bay）到伊拉瓦拉（Illawarra），發布危險海浪警告。預計海浪狀況將對磯釣、划船和游泳等沿海活動造成危險。

警察海上區域指揮部呼籲民眾應盡量避免下水與在海浪沖刷範圍附近行走。並警告磯釣者應避免在暴露於海浪中的沿海岩石平台上垂釣，應尋找可以躲避海浪的安全地點，而計劃穿越淺水區和海岬的船隻應考慮延期出航，已出海的船隻則應攜帶適當的安全設備，並穿著救生衣。

