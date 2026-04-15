東盟連續6年成中國最大貿易夥伴　靠兩把「鑰匙」鎖定緊密合作

2026年的春天，全球貿易市場並不平靜。中東局勢持續牽動着大宗商品的價格波動，歐美市場復蘇乏力，關稅壁壘時有起伏。但在東南亞這片土地上，區域合作的「春耕」交出了一份優異答卷。



海關總署4月14日發布的最新數據顯示，今年一季度，我國對東盟進出口達1.97萬億元，按年增長了15.4%，佔我國外貿總值的16.6%。

2025年10月，中國與東盟正式簽署了自貿區3.0版升級議定書。（Getty Images）

中國與東盟已連續六年互為最大貿易伙伴，在全球經濟風雲變幻之際，這份成績單並非偶然。4月14日，在國新辦新聞發布會上，海關總署新聞發言人、統計分析司司長呂大良表示：

從5年來看，中國—東盟自貿區與《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）紅利疊加釋放。

它們是打開增長閘門的兩把「制度鑰匙」。2025年10月，中國與東盟正式簽署了自貿區3.0版升級議定書。商務部新聞發言人何亞東在4月初的發布會上透露，目前雙方正在同步加快推進議定書國內核准程序，爭取儘早生效實施。生效後，中國與東盟在雲基礎設施、人工智能、金融科技、綠色設備、綠色電源等前沿領域的合作有望提速。

而第二把鑰匙，RCEP，在2026年迎來生效實施四周年。作為全球最大的自貿區，RCEP推動原產地累積、通關便利、服務貿易開放等規則落地，讓區域內要素流動更加順暢、成本更低、效率更高。

兩者疊加，將中國與東盟之間的合作橋樑升級為了「立體交通樞紐」。制度紅利終究要靠市場主體來兑現。中國與東盟的貿易為何能高速增長？一個重要的原因是：雙方的經濟結構高度互補，已經形成了深度嵌套的產業鏈關係。

中國與東盟國家已經形成了深度嵌套的產業鏈關係。（Getty Images）

從貿易品類來看，這種互補性表現得尤為清晰。中國向東盟出口的，以機電產品、電子元件、汽車零件、新能源裝備為主；從東盟進口的，則是農產品、礦產資源、平板顯示模組、存儲部件等。

以新能源汽車產業為例，在中國生產的新能源汽車底盤、制動鉗總成等產品，跨境流動到東南亞後，將成為當地車企產品的一部分。農業領域，中國消費者餐桌上的熱帶水果和水產品，許多來自東盟，而東盟消費者也對中國的温帶果蔬青睞有加。

在中國生產的新能源汽車零部件，流動到東南亞後，將成為當地車企產品的一部分。（Getty Images）

呂大良稱，今年一季度，中國自東盟進口的平板顯示模組、存儲部件，以及對東盟出口的電子元件、汽車零配件等都實現了兩位數以上的增長。

正是這種「你中有我、我中有你」的產業鏈格局，使得雙方的貿易不是終端消費品的單向輸出，而是中間品、零部件和消費品的雙向高頻流動，這為區域經濟一體化提供了堅實基礎。

中國與東盟山水相連、海陸相通。儘管地理上接近，但貿易上的高效還需要基礎設施的「硬聯通」和規則機制的「軟聯通」。

在硬聯通方面，中老鐵路貢獻頗多。截至4月7日，這條全長1035公里的跨境鐵路，進出口貨值突破了800億元。西部陸海新通道建設正持續推進，生鮮空運專線也陸續開通。今年一季度，中國以水路、陸路、航空運輸方式對東盟的進出口分別增長11.6%、23.6%和25.6%。跨境物流通道的效率正在顯著提升。

在軟聯通方面，通關一體化、檢驗檢疫互認、跨境金融服務不斷完善，也進一步打通了貿易堵點。《區域全面經濟夥伴關係協定》產業合作委員會主席許寧寧指出，這些互聯互通項目顯著降低了區域物流成本，提高了貿易便利化程度，使「近鄰優勢」切實轉變為「貿易優勢」。

常言道，「鄰里好，賽金寶」。隨着自貿區3.0版升級議定書生效實施，中國與東盟的合作將在規模與質量上同步提升，為全球經濟的穩定與繁榮注入更強動力。

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