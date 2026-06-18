BBC宣佈裁員550人　新聞部佔200人　工會：對觀眾造成沉重打擊

英國廣播公司（BBC）6月17日宣布，作為未來兩年在整個機構節省5億英鎊（約52億港元）計劃的第一階段，將在新聞、英格蘭地方分區以及電視與廣播電台內容等多個部門裁減550個職位；其中新聞部門削減200個職位，預計可節省2500萬英鎊（約2.6億港元）。



BBC代理新聞總監芒羅（Jonathan Munro）周三在發給員工的電郵中概述了上述建議，包括結束BBC電台第四台（BBC Radio 4）節目《今夜世界》（The World Tonight），以及自9月起將晨間節目《今日》（Today）的常駐主持人數由5人減至4人，並在星期六只用單一主持等。

BBC總裁布萊丁（Matt Brittin）為前Google歐洲業務總監。（Getty Images）

BBC總裁布萊丁（Matt Brittin）表示，有關的節省措施旨在達成總計5億英鎊節省開支目標中約1.6億英鎊，預計將使人手減少約1800至2000人。這位前Google高層在發給BBC員工的電郵中表示：「如此規模的節省需要艱難抉擇與審慎工作，不可能一次完成。」他指出，BBC高層管理人數將削減10%，並將在未來數月公布更多節省措施，包括在預計將裁減約700個職位的企業部門。

BBC目前約有2.15萬名全職員工，其大部分收入來自電視牌照費，但近年來牌照銷售數量持續下降。

英國廣播娛樂電影與劇院業工會（BECTU）負責人Philippa Childs表示，裁員與BBC皇家特許狀續期同步進行「並不理想」。現行皇家特許狀將於2027年到期。英國全國記者總工會（NUJ）則表示，擬議中的裁減將對「各地觀眾與社群造成沉重打擊」。