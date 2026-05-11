BBC委託製作但棄播　《加沙：醫生遇襲》獲BAFTA最佳時事節目獎

一部講述以色列襲擊加沙醫院並導致1,700名巴勒斯坦醫護人員喪生的紀錄片《加沙：醫生遇襲》（Gaza: Doctors Under Attack）周日（5月10日）榮獲英國電影學院獎（BAFTA）最佳時事節目獎。



《加沙：醫生遇襲》製片人皮爾（Ben de Pear）和記者兼主持人納瓦伊（Ramita Navai）在致辭中批評英國廣播公司（BBC）。《加沙：醫生遇襲》最初是受英國廣播公司委託製作，但英國廣播公司之後以該片或造成「偏袒印象」為由決定不播出《加沙：醫生遇襲》。紀錄片隨後被Channel 4收購並於7月播出。

皮爾質問道：「既然你們已取消（播出）我們的電影，那麼今晚稍晚時候，你們會取消我們在英國電影學院獎頒獎典禮上的放映嗎？」BBC播出英國電影學院獎頒獎典禮的時間最終推遲了2小時。

納瓦伊則說：「這些是我們調查的結果，BBC為此付費卻拒絕播出，但我們拒絕沉默和審查。我們感謝第四頻道播出這部影片。」