英國政府擬改革BBC經費來源　打破傳統引入廣告及推訂閱制

英國政府正考慮為英國廣播公司（BBC）進行改革，改變目前電視台獲得經費的模式，從基本來自民眾支付「電視牌照費」（TV Licence）之餘，容許打破歷史傳統，包括在頻道引入廣告，及於部份服務推行訂閱制。



2025年11月10日，英國廣播公司（BBC）位於倫敦的總部。（Reuters）

綜合路透社及英國《金融時報》報道，BBC的10年特許協議將於2027年到期，公司正就新的10年特許協議與政府進行談判，協議涵蓋BBC未來資金。政府於16日發布一份關於BBC未來的綠皮書，就廣泛議題徵詢各方意見，包括未來應否透過投放資金來獲得資金，選項包括在BBC特定平台賣廣告，又或開放到所有頻道及平台。

開放諮詢的選項還包括訂閱服務，該服務涵蓋更具商業導向的節目，例如電視劇。至於新聞、時事、紀實和兒童電視節目的頻道，將仍保留「電視牌照費」。另一個選擇是推出僅提供BBC舊節目的訂閱服務。此外，政府也在研究BBC能否將節目內容放到YouTube等第三方平台，藉此增加收入。

圖為2025年12月16日，在英國倫敦的英國廣播公司（BBC）大樓。（Reuters）

目前，BBC的主要收入來源是電視牌照費，每戶每年174.5英鎊。此外，BBC還透過其子公司BBC Studios，向英國以外地區出售電視節目來獲利。去年，BBC的商業活動收入約為22億英鎊，而電視牌照費收入為38億英鎊。不過，願意支付電視牌照費的家庭持續減少。BBC高層曾表示，隨著觀眾越來越多地轉向網絡，公司正面臨生存威脅。

根據政府的綠皮書，也提出加強BBC獨立性的方法，包括考慮政府在董事會任命中的作用，以及更新BBC的目標，使準確性與公正性同等重要。《金融時報》報道，針對BBC改革的白皮書，預計將於明年發布。

不過，引入廣告的提案或會引起ITV、天空電視台（Sky）等競爭對手的反對。於今年稍早時間，BBC曾在多家媒體公司提出反對後，被迫放棄了在Spotify等網站上的播客節目投放廣告。