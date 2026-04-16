BBC啟動15年來最大規模裁員　將裁撤2000人削10%營運成本

英國廣播公司（BBC）4月15日宣布計劃裁撤最多2000個職位，佔全體2.1萬名員工的約10%。BBC今次舉動旨在通過裁員，在未來兩年內實現降低10%——即5億英鎊（約53.15億港元）營運成本的目標。



英國廣播公司報道，BBC高層周三下午在全體員工大會宣布裁員，是BBC近15年來最大規模裁員潮。代理總裁RhodriTalfan Davies稱，這對員工而言將是「非常困難的消息」，而對觀眾而言，BBC不排除砍掉一整個頻道或服務項目，相關細節預計在3到4個月之後明朗。

報道引述Rhodri Talfan Davies發給員工的內部電郵，他在其中稱BBC面臨極大財務壓力，在通脹、全球經濟動盪、牌照費等因素下，令公司愈發入不敷出。他還在BBC旗下其他傳媒訪問中稱BBC與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的官司未影響BBC的財務估算。

2025年12月11日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮簽署人工智能行政命令時，向媒體發表講話。（Reuters）

前Google歐洲區總裁布萊丁（Matt Brittin）將在5月18日接替Rhodri Talfan Davies執掌BBC，預計相關裁員行動會在他上任後才會被推進。

據BBC統計，BBC的年度基本支出約60億英鎊（約639億港元）。今年2月，BBC曾宣布規劃節約6億英鎊（約64億港元）的營運成本。 時任總裁戴維（Tim Davie）當時指會在未來3年內削減10%的營運成本，戴維隨後因陷入錯誤剪輯節目的輿論風波而辭職，特朗普當時就此事起訴BBC。