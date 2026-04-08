日本澀谷撞人族犯案後「斷正求饒」影片瘋傳　網民睇細節質疑擺拍

近日一段疑似「澀谷撞人族」的影片在網路上引發熱議。畫面顯示，一名女子在東京澀谷街頭撞向路人後，當場遭人攔下，相關片段迅速在社群平台瘋傳。不過，也有網友在觀看後提出質疑，認為影片內容疑似經過設計或擺拍，目前真實性仍未獲得證實，但已在網路上掀起廣泛討論。



從影片內容可見，一名身穿深色套裝、戴著口罩的短髮女子，現身在人潮眾多的街頭。她先在人群中行走，隨後突然朝一名正在路中央拍照的女子靠近，接著以身體側邊撞向對方，導致被撞者重心明顯偏移，現場畫面一度相當驚險。事發後，該名女子試圖快步離開，但立刻被受害者同行友人攔下，雙方隨即在街頭爆發爭執。

日本澀谷撞人族當場被抓求饒影片在社交平台瘋傳。（圖/翻攝自ig@iyo_chan_；ig@yoshidamanase）

日本澀谷撞人族被抓求饒影片曝光：

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影片後段顯示，女子遭現場民眾當場指責，原本神情冷淡的她，在面對眾人圍堵後態度明顯轉變，不僅摘下口罩，也向受害者鞠躬致歉，最後才離開現場。整段過程被完整拍下後，在社群平台上迅速擴散。

不過，隨著影片受到關注，也有網友開始從畫面細節提出不同看法。有留言指出，從影片一開始就能看出，該名女子原本似乎朝反方向移動，之後看了拍照中的女子一眼，才突然轉身穿過人群撞向對方，因此懷疑整段畫面可能並非單純隨機犯案，也不排除有刻意安排或個人針對性的可能。

由於目前影片來源及事件背景尚未完全釐清，整起事件究竟是真實衝突，還是經過設計的內容，仍有待進一步確認。不過，相關畫面已在網路上引發高度關注。

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