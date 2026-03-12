台女童澀谷打卡被撞　「澳洲最壯男」親赴日本實測　結果曝光

日前有一名台灣女童在東京澀谷街頭拍照時，遭一名婦人惡意衝撞，噴飛鏡頭外，影片曝光後，引起國際公憤。為了會一會「撞人族」，澳洲最強壯男子、知名大力士威廉斯（Eddie Williams）親自到現場實測，沒想到路人見狀紛紛繞開，完全沒人敢靠近，讓他無奈直呼失望：「專挑小個子下手。」



澳最壯男單挑「撞人族」 實測結果曝光

台灣女童被撞的事件在網路上發酵，擁有魁梧身材的威廉斯因此決定親自前往澀谷十字路口，想實測撞人族的威力。從影片可以看到，體型龐大的他一站到路上，迎面而來的路人紛紛繞開閃避，就像摩西分海，畫面相當好笑。

澳洲大力士威廉斯（Eddie Williams，右圖）前往東京澀谷街頭實測「撞人族」情況，影片在社群平台引發網友討論。（threads/eddiejowilliams）

路人見狀紛紛繞開 無人敢靠近：

這樣的結局讓他失望感嘆，那些撞人族似乎只敢挑「軟柿子」吃：「 Disappointed went for the full experience it’s only for small people.（原本想完整體驗一下，看來這只針對小個子的人。）」

貼文曝光後，許多人紛紛表示：

「我身高180在日本從來沒有被撞過，那些人渣只會挑女性或兒童弱勢攻擊」

「恐懼來自火力不足」

「惡人專挑弱小欺負，留友看武裝強大的重要性」

「他們不會挑高大的人撞」

「這就是為什麼要健身」

「超好笑！體能之巔第一不是投假的」

「我寧願去撞電線桿也不敢撞這個」



台女童被撞飛 日婦人疑現身

回顧事件，當時該名女童與家人在2月底到日本旅行，最後一個晚上他們到該十字路口拍照留念，結果過程中，一名穿藍衣的女子突然靠近，接連撞擊另外2人後，接著再對女童架拐子把人當場撞飛，隨後頭也不回地離開。

延伸閱讀：女童澀谷十字路口被撞飛：解構日本「撞人族」 專對這幾種人下手

畫面被女童媽媽錄下PO網，立刻引爆網友怒火，這時有一名自稱當事人的網友現身自首，挑釁喊：「去檢舉我吧！」但日本網友卻質疑對方的真實身份，認為該網友可能只是想藉機蹭流量。

事實上，有不少網友反映，曾在日本街頭遇到「撞人族」（ぶつかり男）。他們會刻意在人潮擁擠的車站或十字路口，以肩膀或手肘惡意衝撞無辜路人，且受害者往往是老弱婦孺、體型嬌小的女性，或拖行李箱，看起來人生地不熟的觀光客下手，藉此發洩自身情緒。

