日本撞人黨｜日媒統計3大旅遊地區最嚴重　2類人最易被「撞中」

有台灣女童近日在澀谷著名十字路口拍照時，突然間被一名日本籍女性撞飛，讓「撞人族」再次掀起熱話。早前其實有日媒曾就「撞人族」作專題報導，更研究全日本哪些地區最多人曾被撞，以及有律師分析被撞後可以如何追究。此外，有旅居台灣的大阪KOL表示，自己雖居日本多年但未遇過撞人族，但以她了解有兩類人最易被「盯上」。

近日一名台灣女童與母親走在日本澀谷十字路口的斑馬線上打卡拍照時，竟然被一名路過的女子從後方惡意衝撞，導致女童當場狠摔在地的短片瘋傳。不少網民看到這段影片非常生氣，紛紛指責這名女子的行徑，同時也再掀起對日本「撞人族」的討論。

其實富士電視台早前曾就「撞人族」作專題報導，當時不少市民反映在JR站被惡意「撞膊」。根據調查公司的問卷結果顯示，有14%的人表示「曾被衝撞」，有6%的人表示曾目擊。而從性別來看，女性被撞的比例略高。有女被訪者曾透露，曾被兩名大約30多歲從後面走來的男子撞到肩膀，「只能忍受。這種事很常見。」

至於哪些地區撞人族最猖獗？基本上撞人族遍佈全國，北海道和沖繩等地也有受害者，但當中東京都以545人位居第一，第二位是大阪府，第三位神奈川縣，反映人口越多的地區排名靠前。

橋下綜合法律事務所律師松隈貴史表示，撞人黨的目標多數是在路上專注使用手提電話的「低頭族」行人，並建議在周圍有很多人時，「最好不要只專注於一點。」松隈貴史律又表示，若被撞後追上前「報復」，可能會構成防衛過當。

橋下綜合法律事務所律師松隈貴史(FNN截圖)

松隈貴史指，直接問對方「你是不是故意撞我的？」也是一種方法。由於需要證據，受害者可以向站務員或警察求助，並提出「希望查看監視器等影像」的要求，從閉路電視中來判斷對方是否故意，若行為屬蓄意很可能構成傷害罪。

在台灣工作的日本大阪人Erica也透過IG以「日本人很愛撞人嗎？」為題發文，指撞人族在日本被稱為「撞人歐吉桑」，常見目標包括邊走邊LOOP手機的人或身材嬌小的女性。有些人自認是在「提醒」邊行邊睇手機的人要好好走路看前方，也有人只是藉此發洩壓力，Erica指出，這類行為屬於少數個案，自己未曾被故意撞過。