有片| 台女童澀谷打卡影相　遭惡女狠撞慘摔　網民怒批日｢撞人族｣

日本澀谷的十字路口是東京熱門景點，不少人都會這裏拍紀念照。沒想到，近日一名台灣女童與母親走在十字路口的斑馬線上打卡拍照時，竟然被一名路過的女子從後方惡意衝撞，導致女童當場狠摔在地。不少網民看到這段影片非常生氣，紛紛指責這名女子的行徑，同時也掀起對日本「撞人族」的討論。



當時女童開心比耶，身後出現一名藍衣女子欲上前撞擊。（IG@peipeilin527）

藍衣女子上前肘擊女童。（IG@peipeilin527）

女童被撞擊後摔倒在地。（IG@peipeilin527）

女童開心比耶拍照 惡女從後方疾速撞擊

近日有網民在Instagram分享一段影片。影片畫面顯示，當時澀谷路口熙熙攘攘，女童非常興奮蹦蹦跳跳開心比耶準備拍照，此時她身後一名身穿天藍色大衣的女子快速上前靠近，從女童後方用力推擠，導致女童失足重摔，瞬間消失在鏡頭外。

更有眼尖的網民發現，其實這名女子短短幾秒鐘連續撞了3人，她先伸出手肘撞了身旁戴帽子的男生後，緊接著又以右手肘撞向前方的另一名女童，當時女童還轉頭看她一下，最後再伸出右手，故意推倒前方拍照的女童，讓她摔倒在地。

這段僅幾秒鐘的影片，吸引逾44萬人點讚，也迅速掀起網民的熱烈討論。

網民反應兩極 有人心疼女童有人覺得活該

對於女童的遭遇，網民反應兩極。不少網民心疼女童，紛紛指責女子的行為非常過分，「肘擊兩次，這明顯是惡意攻擊了」、「根本就是故意，路那麼寬，明顯故意走去撞小女孩，行徑極其囂張」。

但也有網民認為，在斑馬線上拍照確實會影響用路人，女童也有行為不妥的地方，「馬路不是用來拍照，只能說撞得好」、「撞人是不對，但在班馬線一邊行一邊拍照會影響其他用路人，不是遊客就可以隨意拍照」。

在日旅遊遇｢撞人族｣可這樣做

影片在網上引發爭議後，不少網民也分享在日本旅遊遇到｢撞人族｣的經歷。｢撞人族｣的意思是，一些憤怒的日本人因為壓力故意用肩膀撞人，或者在街上撞到別人的身體。

有網民直言，日本這類「撞人族」多為壓力巨大的上班人士，習慣挑選看起來好欺負的女人、小孩或老人進行攻擊，以此釋放壓力。

一名網民用親身經歷吐槽，「我上次去大阪，有人故意來撞我女兒，我看到瞬間用肩膀用力頂回去，對方停下來看我，我就用挑釁的眼神看對方，然後她就默默走了。」

同時也有網民分享，如果在日本遇到「撞人族」，當場大聲喊「救命」或「住手」。若不幸受傷，應立即找尋附近警察，並明確表達「有人撞我」及「我受傷了」。若傷勢明顯應立即報警，警方會將其視為刑事事件嚴肅處理。