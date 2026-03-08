女童澀谷被撞：日本為何有｢撞人族｣？專門針對遊客女性學生兒童

最近，一段拍攝於東京澀谷十字路口的視頻，在X平台迅速擴散，短時間內獲得上千萬播放量。「#ぶつかり女」（撞人女）也隨之成為熱搜關鍵詞。



很多人第一次看到畫面時，都會產生同一種反應——不是憤怒，而是錯愕。

畫面並不複雜。一對來自台灣的母女在人行橫道等待通行，小女孩興奮地回頭配合母親拍照，像所有第一次來到澀谷的遊客一樣，想在「世界最繁忙十字路口」留下紀念。就在母親準備按下快門的瞬間，一名穿藍色外套的女子迎面走來，沒有減速，沒有避讓，身體明顯改變方向，一記手肘直接撞向孩子。

小女孩瞬間失去平衡，摔出畫面。母親驚叫，而那名女子沒有停下腳步，甚至出現試圖踩向母親腳部的動作，然後若無其事地離開。

如果只看幾秒鐘，也許還能被解釋為擁擠環境下的意外。但當網友逐幀慢放後發現，這名女子在撞向母女之前，已經連續與多名路人發生異常接觸：先肘擊一名男性，又刻意擠向另一組路人中的孩子，隨後才轉向這對母女。路線選擇與動作方向，都呈現出明顯的主動性。

事情至此，本該是一場對惡意行為的共同譴責。但討論很快出現跑題。

在毫無證據的情況下，一些評論開始根據穿着與外表推測施暴者國籍，甚至斷言「看起來像中國大陸人」，並進一步引申出「日本人不會這樣做」的說法。原本圍繞行為展開的討論，逐漸演變成一場身份猜測。

與此同時，評論區也出現了另一面。大量日本網友明確表示，無論來自哪裏，對弱者施暴都不可接受；有人自發整理影像線索，確認肇事者更像日本人。這種樸素的正義感，反而成為整場輿論中最冷靜的部分。

事實上，這類行為在日本早已有一個固定名稱——「ぶつかり男」，直譯為「撞人男」，後來也被延伸為包含女性在內的「撞人族」。指的是在人群中故意利用肩膀、手肘或揹包撞擊陌生人的行為者。它並不是最近才出現的網絡新詞，也不就專門針對外國人的現象，而是一種被日本媒體反覆報道多年的城市現象。

為什麼這種撞人行為會長期存在？要理解這一點，必須把視線從單個視頻，拉回到日本都市運行的結構本身。

首先，是高密度城市環境帶來的「可偽裝空間」。

東京、大阪等大城市的通勤系統，本質依賴一種無聲秩序：人們自動側身、調整步伐、避免對視，通過微小動作維持巨大人流的順暢運行。規則不是寫出來的，而是靠多數人的自覺完成。

當絕大多數人選擇避讓時，少數刻意不避讓的人反而擁有優勢。只要稍微改變行走路線，就能製造衝撞，而且很容易被誤認為普通擦碰。在這樣的環境裏，惡意可以隱藏在日常之中。

第二個原因，是日本社會典型的低衝突表達結構。

在強調「不給他人添麻煩」的文化環境中，公開衝突被壓得很低，但情緒並不會消失。部分心理學研究認為，一些實施衝撞行為的人，並非為了利益，而是尋找一種低風險的情緒出口——在人群中選擇看似不會反擊的對象，通過短暫的身體攻擊獲得控制感與宣泄感。

因此，「撞人族」的目標往往高度一致：女性、學生、兒童、外國遊客，以及看起來體型較小或獨自行走的人。換句話說，這並不是衝動，而是一種經過風險判斷後的選擇。

第三個原因，是法律與現實之間的灰色地帶。

如果能夠證明主觀故意，這類行為在日本可能構成暴行罪甚至傷害罪。但問題在於，在擁擠空間中如何證明「故意」。身體接觸本就是高頻事件，沒有連續清晰影像時，警方往往只能將其視為偶發碰撞。

受害者難以舉證，執法成本又高，大多數人最終選擇忍耐離開。這種低追責率，使行為長期停留在「令人憤怒卻難以處理」的狀態。

過去幾年，日本社會已經出現多起相關案件。例如有大學教師因多次在通勤途中用包撞擊路人被警方逮捕，引發全國討論，但部分案件最終仍因證據問題未能進入正式起訴階段。這種輿論認定與法律認定之間的落差，也進一步加深了公眾的無力感。

「撞人族」之所以成為頑疾，是因為它恰好卡在幾條社會縫隙之間。（Unsplash）

從結構上看，「撞人族」之所以成為頑疾，並不是因為某個國家的人更具攻擊性，而是因為它恰好卡在幾條社會縫隙之間：高密度人流提供掩護，低衝突文化降低反擊概率，目標選擇減少風險，而取證困難又削弱了懲罰力度。

於是，一種規模不大卻持續存在的城市微暴力，長期潛伏下來，只有當鏡頭足夠清晰時，才會被短暫看見。也正因如此，這次澀谷事件真正值得反思的，並不是施暴者來自哪裏，而是為什麼公共討論總會迅速滑向身份標籤。當人們急於尋找一個群體來解釋惡意時，問題本身反而被遮蔽。

日本依然是治安良好的社會，但安全從來不意味着沒有陰影。秩序依賴多數人的善意，而少數人的惡意，往往就隱藏在這種默認信任之中。

對在日生活或旅行的人來說，更現實的提醒其實很簡單：在人流密集路口儘量避免長時間停留拍照，尤其帶孩子時讓孩子站在靠內側位置；行走時留意迎面逆流、目光僵直或刻意貼近的人；一旦發生衝撞，優先保留影像證據，並在必要時報警備案。

城市的文明，並不會自動消除風險。真正能保護人的，往往不是對環境的想象，而是對現實的理解……

【本文獲「日本物語」授權轉載，微信公眾號：Japanch】