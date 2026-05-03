95歲巴菲特退休後繼續亮相巴郡股東會　盛讚接班人阿貝爾最佳人選

據《華爾街日報》報道，當地時間5月2日，巴郡（Berkshire Hathaway）召開2026年度股東大會，這是巴菲特（Warren Buffett）退休後的首次股東大會，也是巴菲特「接班人」阿貝爾（Greg Abel）首次以首席執行官身份出席股東年會。



作為巴郡的新任CEO，阿貝爾在大會上發表講話，向巴菲特致敬，並對現場投資者保證，巴菲特一手打造的企業文化不會發生改變。隨後，他逐一講解公司將如何在旗下車險、鐵路、能源和人工智能等領域如何把握潛在機遇。

在阿貝爾登台前，95歲的巴菲特步入會場、走到第一排落座，全場起立鼓掌。阿貝爾隨即將一件巨型「巴菲特」紀念球衣懸掛至場館上空，旁邊還有致敬巴菲特已故合夥人芒格的巨型球衣。

2026年5月2日，95歲巴菲特在退休後繼續亮相巴郡股東大會（Reuters）

巴菲特公開力挺阿貝爾稱：「今天主角不是我。格雷格不僅接手了我過去所有工作，還做得更多，而且方方面面都做得更好。他是接任的最佳人選。」

巴菲特還談及十年前建倉的蘋果持倉，並對即將卸任的蘋果CEO庫克（Tim Cook）大加讚賞，稱其接手喬布斯堪稱「美國商界奇蹟」。近期官宣退休計劃的庫克本人也抵達現場出席大會。

在當日上午舉行的股東大會問答環節，阿貝爾也首次佔據「C位」，主持整場股東問答，巴菲特也與其他董事會成員一同就座於會場。

在發言中，阿貝爾強調，將全面承接巴菲特投資哲學，所有潛在個股買入決策，都會和巴菲特在奧馬哈總部共同商議。目前公司的前五大重倉依次為：美國運通、蘋果、美國銀行、可口可樂、雪佛龍。

巴郡（Berkshire Hathaway）行政總裁阿貝爾2026年5月2日出席股東大會（Reuters）

對於當前的AI熱潮，阿貝爾強調：「我們絕不會為了跟風而盲目使用AI，現階段，我們只用AI來解決業務中的實際邏輯與運營問題。」

報道提到，阿貝爾的發言與巴菲特以往慣用的親切幽默風格截然不同，這種新方式並非人人都能接受。會議開始時，大部分座位都已坐滿，但阿貝爾的開場白尚未結束，就有人看到一些股東提前離場。

此外，阿貝爾已然啟動公司內部調整，包括提拔與自己長期搭檔的副手，並加碼巴郡在日本的資產佈局。不過市場對此仍存觀望，尚未完全信服巴郡未來走勢。

自去年股東大會巴菲特宣佈卸任、巴郡A類股創下歷史新高以來，該股股價已累計下跌12%，同期表現跑輸標普500基準指數。

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