東京女疑遭強押上的士　物品散落甩飛鞋　警方竟稱沒有犯罪｜有片

日本東京澀谷街頭近日發生一宗疑似強行擄人事件，一名身穿粉色洋裝的女子遭黑衣男子拖拽並塞入計程車，整段過程被拍下並上傳至社群平台，引發網友熱議。據網傳消息表示，警方在事後看了影片，卻認定「無犯罪行為」。



女子遭強推入車 物品散落一地

根據網路流傳的38秒影片顯示，計程車抵達後，男子立即將女子往車門方向強拉，儘管女子不斷掙扎反抗，仍不敵對方力道，最終被硬生生推入車廂。過程中她的鞋子飛脫，包包與男子的雨傘也散落滿地。

過程中她的鞋子飛脫，包包與男子的雨傘也散落滿地。（Facebook@Interviewing Japan）

男子一邊阻止女子逃跑，一邊將地上物品丟進車內，期間甚至對女子揮拳。隨後他跳上車關上車門，計程車司機便直接駕車離去。儘管鏡頭前有許多人走過，並朝這對男女的方向看了一眼，卻沒有人伸出援手。

東京女疑遭強行擄人 滿地雜物無人阻攔▼▼▼

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影片曝光後引發大批網友討論，有人直言「這種事怎麼可以就這樣過去」、「她根本不想走，警方應該調查這段影片」。也有網友批評日本社會的冷漠文化，質疑為何現場無人出手相助。不過事件真相尚未獲官方證實，部分網友推測雙方可能相識：

他們看起來像夫妻，那位女士可能喝醉了，丈夫正試圖帶她回家，而且他看起來一臉尷尬。

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