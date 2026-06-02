有片｜2中國商人坦桑尼亞遭綁架獲救一人危殆 綁匪曾索1.5億贖金
撰文：許祺安
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5月31日，坦桑尼亞一宗綁架案的閉路電視片段曝光，兩名中國商人遭到犯罪團伙伏擊並擄走。
綁匪向兩名商人家屬索要2000萬美元（約1.56億港元）贖金，幸好兩名受害者最終被警方尋回，惟他們身上多處傷痕，其中一人更是情況危殆。
據《新京報》報道，事發於5月14日，兩名中國商人在達累斯薩拉姆一棟寫字樓內，突然遭到一夥犯罪團伙伏擊並擄走，被帶至未知地點非法拘禁。隨後綁匪聯絡兩名商人的家屬，勒索高達2000萬美元贖金。
從閉路電視可以看到，被擄走的兩名商人分別為一男一女，當時他們欲進入寫字樓內，未料犯罪團伙伏突然上前欲強行帶走他們，兩人反抗卻遭到無情毒打。
報道指，當地警方於5月16日展開搜救行動，成功尋回並解救兩名受害者。兩人當時全身多處傷痕，懷疑曾遭殘酷虐待，其中一人更是情況危殆。目前警方已拘捕4名疑犯，繳獲受害者的手機及其他犯罪相關物品，並正追捕團伙其餘犯罪成員。
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