9歲中國女童在南非被綁架58日終獲救　警拘4名疑犯將繼續追捕

《中國新聞網》報道，今年3月3日，一名9歲的中國女童在南非約翰內斯堡被綁架，綁匪向其家屬索要巨額贖金。5月1日，警方通過綁匪關聯人員的線索鎖定大致方位，成功解救女童。目前警方已拘捕4名嫌犯，並在繼續追捕其餘涉案人員。



3月3日，年僅9歲的華人女童在南非約翰內斯堡華人商城區附近被綁架，綁匪向家屬索要巨額贖金。案件發生後，女童家屬向南非僑社南部非洲中華福建同鄉總會求助，該會會長石欽平立刻聯繫豪登省警察廳和綁架專案組。

南非9歲華人女童被綁後獲救。（南非僑社南部非洲中華福建同鄉總會）

5月1日，警方通過綁匪關聯人員的線索鎖定大致方位，警方隨即陪同女童父母火速趕往現場，成功將女童解救，此時女童已被綁架長達58天。目前警方已拘捕4名疑犯，並在繼續追捕其餘涉案人員。4名疑犯也將於5月4日出庭受審。

中國駐約翰內斯堡總領館今日（5月3日）發文證實女童已獲救，表示使領館對豪登省警方卓有成效的工作、熱心僑領的無私付出表示高度讚賞，同時提醒在南中國公民密切關注當地治安形勢，留意使領館安全提醒，切實提高安全防範意識、強化安全防範舉措，確保自身和家人安全。