太子集團5大項目停售　已簽約購房者仍須履約

柬埔寨房地產和抵押貸款業務監管局周一（1月12日）下令太子集團旗下五個大型公寓及住宅區開發項目暫停銷售活動。



《柬中時報》報道，太子集團創辦人陳志被捕並遣送回中國後，柬埔寨房地產和抵押貸款業務監管局發公告指，包括太子幸福廣場（Prince Happiness Plaza）、太子金海灣公寓（Prince Golden Bay），太子寰宇中心（Prince Huan Yu）、太子陽光壹號公園住宅區（Borey Prince One Tropica）和Samraong Village公園住宅區項目不得再進行任何新的房屋或公寓單位銷售。

柬埔寨房地產和抵押貸款業務監管局2026年1月12日下令太子集團旗下五個大型公寓及住宅區開發項目暫停銷售活動。（Facebook@REBPR?locale=km_KH）

公告稱，在暫停期間，這些項目不得簽署新的房屋或公寓單位買賣合同，也不得進行任何形式的預售活動，但凡已與上述項目依法簽署房屋或公寓單位買賣合同的購房者，仍須依照合同約定繼續履行相關義務，直至合同全部履行完畢。

通告指，對於已完成合同項下全部付款及相關義務的購房者，應繼續向項目開發方申請辦理房屋或公寓單位產權轉移手續。房地產和抵押貸款業務監管局將與國土規劃和建設部提供必要協調，依法協助完成產權登記及相關行政程序。

報道亦指，柬埔寨近期內將展開大規模電信詐騙大掃蕩行動，重拳打擊各類網絡賭博和電詐犯罪，堅決維護社會治安秩序與國家形象。

金邊市政府周一下午再次召開專題會議，部署打擊電詐犯罪相關工作，西哈努克省等重點省份亦同步作出具體安排。